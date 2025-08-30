Luis Díaz sigue marcando goles con Bayern Múnich: aportó uno en el 3-2 sobre Augsburgo

Fecha 2 de la Bundesliga y segundo gol de Luis Díaz con el Bayern Múnich en la Liga de Alemania. Esta vez fue en el triunfo 3-2 sobre el Ausgsburgo, en el WWK Arena, para así seguir sumando anotaciones en su nuevo equipo en Europa.

Las otras anotaciones de los bávaros fueron de Serge Gnabry y Michael Olise. Por su parte, en el equipo local descontaron Kristijan Jakić y Mert Komur, que puso en aprietos en el tramo final al poderoso club alemán en el que juega 'Lucho'.



Así le fue a Luis Díaz en Augsburgo 2-3 Bayern Múnich

El guajiro volvió a salir como titular en el equipo dirigido por el técnico Vincent Kompany y rápidamente en el juego tuvo una chance de anotar, cuando apenas iban 20 segundos. Sin embargo, y a pesar de que el nacido en Barrancas estaba listo para marcar, con el arco de frente y sin arquero, no logró impactar la pelota y dejó el fallo del día en Europa.

Pero poco a poco el Bayern Múnich siguió atacando, tuvieron más opciones, llegó el tanto del 1-0 de Serge Gnabry y antes de terminar el primer tiempo Luis Díaz dejó atrás el insólito error que tuvo para marcar dentro del área su gol, para el 2-0 parcial en el marcador.

¡AHORA SÍ, LUCHO! Díaz se reivindicó tras su insólito fallo en el inicio del partido y anotó el 2-0 de Bayern Munich sobre Augsburgo.



¡AHORA SÍ, LUCHO! Díaz se reivindicó tras su insólito fallo en el inicio del partido y anotó el 2-0 de Bayern Munich sobre Augsburgo.

Y además del aporte en anotaciones, 'Lucho' se vio activo por la banda izquierda, ganando en velocidad, desbordando y jugando para sus otros compañeros de ataque.

Lo cierto es que Kompany confía tanto en Luis Díaz que lo dejó en el terreno de juego durante todo el partido, en especial porque el Augsburgo logró descontar y ponerse 2-3 en el resultado. De hecho, ya en el tiempo de adición el de nuestro país tuvo una chance más de anotar, pero estuvo bien interceptado por los defensas del Augsburgo.

A pesar de sufrir, el colombiano y sus compañeros consiguieron tres puntos más y tienen puntaje perfecto en el arranque de la Bundesliga. A eso se suma de Díaz Marulanda lleva 5 participaciones de gol en partidos oficiales con Bayern, tres goles y dos asistencias.

Luis Díaz en duelo contra Augsburgo, por Bundesliga. Foto: AFP.

Ahora, tras su participación con el Bayern Múnich en las próximas horas Luis Díaz viajará hacia Colombia, especialmente a Barranquilla, para unirse a la concentración dirigidas por el técnico Néstor Lorenzo en la Selección, de cara a los partidos contra Bolivia y Venezuela, por las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas.

Recuerde que el partido frente a los bolivianos será el jueves 4 de septiembre (6:30 p.m.) y contra la vinotinto el martes 9 de septiembre (6:30 p.m.).