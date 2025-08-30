Luis Díaz falló un gol insólito, sin arquero al frente, en Bayern Múnich vs Augsburgo

En el partido de la fecha 2 de la Bundesliga el Bayern Múnich visitó al Ausgburgo y el colombiano Luis Díaz fue titular con el equipo bávaro, pero en la primera chance de gol de su equipo, de forma insólita, el guajiro falló con el arco de frente y sin arquero.

Apenas iban 20 segundos del encuentro en el estadio WWK Arena cuando se dio una jugada colectiva del Bayern, con un buen pase de Michael Olise dentro del área al segundo palo, donde estaba sin marca y en solitario el atacante de Barrancas.

Luis Díaz intentó definir de primera, pero con la cara externa de su pie derecho y terminó fue despejando la pelota, algo que causó asombro en los hinchas y sus compañeros, ya que tenía el arco de frente, con el guardameta vencido y solo tenía que empujarla para adelantarlos en el marcador de forma tempranera.

En redes sociales el video de ese gol fallado de 'Lucho' empezó a viralizarse rápidamente y muchos señalando al colombiano, quien entre semana en el partido de Copa de Alemania también erro en varias oportunidades.



Así fue el gol fallado por Luis Díaz en Augsburgo vs Bayern Múnich, por Bundesliga:

¡NO SE PUEDE CREER LO QUE SE PERDIÓ LUCHO DÍAZ EN LA PRIMERA ACCIÓN DEL PARTIDO ENTRE BAYERN MUNICH Y AUGSBURGO!



