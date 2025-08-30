Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz falló un gol insólito, sin arquero al frente, en Bayern Múnich vs Augsburgo

Luis Díaz falló un gol insólito, sin arquero al frente, en Bayern Múnich vs Augsburgo

El colombiano Luis Díaz fue protagonista de un fallo inusual con el arco de frente, cuando iban segundos del partido de Bundesliga, este sábado. ¿Cómo no lo hiciste Lucho?