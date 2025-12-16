Última rabieta de Jhon Durán en Fenerbahçe trae turbulencias; "hay dudas"

Jhon Durán no para de ocupar espacios en la prensa de Turquía. El último compromiso del colombiano con el Fenerbahçe dejó un 'sabor amargo' en las toldas del club amarillo de la ciudad de Estambul y todo por la pataleta y enfado del '10', al ser sustituido en el triunfo 4-0 sobre Konyaspor.

Dicho comportamiento del exAston Villa no pasó desapercibido en la nación 'otomana' y todo porque Durán no le dio la mano a su entrenador, Domenico Tedesco, a la hora de irse con rumbo al banco. Lo tomaron como un desplante.

Jhon Durán en Fenerbahçe vs. Konyaspor. Getty Images.

¿Qué dijeron de Jhon Durán y sobre su actitud en el último partido del Fenerbahçe?

Al '10' de los 'canarios amarillos' no se la perdonaron y en los distintos magazines y programas deportivos en Turquía aseguraron que este tipo de conductas "genera muchas dudas".



A esta conclusión llegó el periodista Haluk Yürekli en su análisis para el programa '343'; le dio con toda.

"Hay serias dudas sobre Jhon Durán. Creo que podría ser un problema para el Fenerbahçe. Anoche, en un partido que se ganó 4-0, lo sacaron del campo y no le dio la mano a Tedesco. Un jugador que hace esto incluso cuando todo va bien genera dudas", expresó el comunicador.

🗣️ Haluk Yürekli: "Jhon Duran ile ilgili ciddi soru işaretleri var. Jhon Duran'ın Fenerbahçe için bir problem olabileceğini düşünüyorum. Dün akşam 4-0 kazanılan bir maçta oyundan alınıyor ve Tedesco'nun elini sıkmıyor. Her şey iyiyken bile bunu yapan bir oyuncu, soru işaretleri… — 343 (@343_digital) December 16, 2025

La opinión de Domenico Tedesco sobre la actitud de Jhon Durán

"Como todos los demás, quiere jugar y no quiere que lo saquen del juego. Entiendo la situación. Todos los jugadores quieren jugar", fue la respuesta del estratega italiano en rueda de prensa, al ser interrogado por el enfado de Durán al momento de ser relevado en el juego frente a Konyaspor.