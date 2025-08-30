Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz se quitó la sal y marcó golazo en Augsburgo vs Bayern Múnich, por Bundesliga

Luis Díaz se quitó la sal y marcó golazo en Augsburgo vs Bayern Múnich, por Bundesliga

Luego de un gol errado este sábado el colombiano Luis Díaz revirtió su situación y anotó el 2-0 del Bayern Múnich en partido de la Liga de Alemania.