Luis Díaz se quitó la sal y marcó golazo en Augsburgo vs Bayern Múnich, por Bundesliga

Luis Díaz comenzó con ‘pie izquierdo’ el partido de este sábado entre Augsburgo y Bayern Múnich fallando de manera insólita un gol, pero el colombiano está acostumbrado a no rendirse y minutos después se reportó con una anotación.

Antes de finalizar el primer tiempo se dio una buena jugada colectiva de los bávaros, que contó con una buena proyección de Konrad Laimer, quien vio dentro del área a ‘Lucho’ y le sirvió la pelota.

Luis Díaz remató de primera y definió de buena manera al segundo palo, para poner el 2-0 parcial en el marcador para el Bayern Múnich contra Augsburgo. El primer tanto fue de Serge Gnabry.

Lo cierto es que el guajiro tuvo unas de cal y otras de arena este sábado en el partido de la segunda fecha de la Bundesliga, fallando un gol insólito a los 20 segundos del partido, pero luego anotando antes de terminar el primer tiempo.

Gol de Luis Díaz en Augsburgo vs Bayern Múnich por Bundesliga: