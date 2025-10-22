Luis Díaz y el secreto para triunfar en el Bayern Múnich; “lo importante es tener humildad”

El delantero colombiano Luis Díaz no ocultó su inmensa satisfacción tras la goleada 4-0 del Bayern Múnich sobre el Brujas en la jornada 3 de la UEFA Champions League, un partido que quedará marcado en su memoria por ser el escenario de su primer golazo con el gigante bávaro en la máxima competición europea de clubes. El guajiro fue una de las figuras del encuentro y su anotación, un potente derechazo inatajable que se coló en el arco rival, desató la euforia en el Allianz Arena.

En declaraciones para ESPN al término del compromiso, 'Luchito' se mostró feliz por su logro personal, que llega luego de haberlo buscado con insistencia en partidos anteriores. "Bien, bonito poder marcar mi primer gol en la Champions, estaba buscándolo en partidos anteriores pero llegó ahora. Contento, seguir trabajando de esa misma manera será importante para lo que se viene para el equipo", afirmó el atacante de la Selección Colombia, visiblemente emocionado.

La victoria, que le permite al Bayern mantener puntaje perfecto en la fase de grupos, fue producto, según Díaz, de un excelente trabajo colectivo y de la humildad que reina en el vestuario. "Estamos trabajando muy bien, felicitar a cada uno de mis compañeros, la afición me brinda ese cariño y amor que necesita todo jugador para sentirse cómodo", expresó.

El exjugador del Porto y Liverpool enfatizó en la filosofía de respeto y esfuerzo que impera bajo la dirección técnica de Vincent Kompany. "Estamos trabajando. Lo más importante acá es tener mucha humildad, respeto para cualquier equipo que vamos a enfrentar, vemos a todos los rivales de la misma manera y así saldremos siempre a salir a buscar el resultado, todos trabajamos para el equipo", sentenció.



Luis Díaz, en el partido entre el Bayern Múnich y el Brujas Foto: X/ @FCBayernES

Finalmente, Díaz destacó el ambiente positivo y de camaradería en la plantilla del multicampeón alemán. "El grupo esta increíble, fenomenal, trabajar así es muy humilde, que trabaja duro, que es muy alegre, todos echan para el mismo lado, súper importante eso, te hacen sentir como en familia", aseguró. Y tuvo palabras especiales para su entrenador quien renovó su contrato hace algunas horas: "Felicitar a Kompany que va a seguir dándole muchas felicidades al club", concluyó un Luis Díaz que ya marca la pauta en la Champions League con el Bayern Múnich.

Ahora, el colombiano se centrará en su próximo partido con el Bayern Múnich que será este sábado 25 de octubre contra el Borussia Mönchengladbach, en la fecha 8 de la Bundesliga, donde están líderes en la tabla de posiciones, con 21 puntos, cinco unidades más que el segundo que es el Dortmund.

