Luis Díaz y la presión de lo que sería "el mejor mercado de fichajes de la historia del Bayern"

Mientras Luis Díaz se encuentra con la Selección Colombia disputando las últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas en Alemania siguen los análisis de la manera en la que se conformó la nómina del Bayern Múnich, con pocos fichajes, pero teniendo al guajiro como el refuerzo estelar por el que pagaron 70 millones de euros.

De esa manera, el presidente honorario del club alemán, Uli HoeneB, habló sin filtro de lo que opina del equipo para la presente temporada, le puso presión a Vincent Kompany y a sus jugadores, pensando en los retos del año.

"Necesitamos hablar más de fútbol y de lo básico, y no solo de fichajes, fichajes y más fichajes. En las últimas semanas, solo hemos estado informando sobre fichajes", comenzó diciendo el directivo y exjugador del Bayern Múnich.



Bayern Múnich y la responsabilidad con sus fichajes, con Luis Díaz

El otrora futbolista alemán, además, le puso una tarea al técnico Vincent Kompany, que tiene un equipo base de la temporada pasada, sumado a los fichajes que consiguieron y algunos jóvenes que vienen dejando buenas sensaciones para aportar a lo largo de la campaña.

"Ahora tenemos una combinación de 15 o 16 jugadores fuertes y dos o tres jóvenes. El entrenador se ve obligado a integrarlos. Si lo consigue, habremos tenido el mejor mercado de fichajes de verano de la historia del club", señaló Uli HoeneB en declaraciones recogidas por 'Bild'.

Cabe recordar que los fichajes del Bayern Múnich para la temporada fueron solamente 4, con Luis Díaz siendo el principal, por el que más pagaron plata y en el que los ojos están puestos por lo que pueda darle al club bávaro.

Luis Díaz celebra gol con Bayern Múnich - Foto: X de @FCBayern



Jonathan Tah (2 millones de euros), Nicolás Jackson (13.5 millones de euros - préstamo), Tom Bischof (300 mil euros) y Luis Díaz (70 millones de euros), esos fueron los refuerzos del Bayern, que se suman a las estrellas que ya tienen en la nómina como Harry Kane, Joshua Kimmich, Manuel Neuer, Serge Gnabry, Jamal Musiala, entre otros.

Además de 'Lucho', la novela del mercado de fichajes se dio con el delantero Nicolás Jackson, quien pertenece al Chelsea y aunque ya estaba en Alemania por poco se cae su traspaso. A pesar de eso los clubes llegaron a un acuerdo, pagando un alto precio por el préstamo y una obligación de compra elevada si cumple unos requisitos.

"La cesión no es de 16,5 millones de euros, porque el jugador y su agente pagaron 3 millones. Así que pagamos 13,5 millones de euros por la cesión. Un contrato permanente está totalmente descartado. Solo sucederá si juega 40 partidos como titular, algo que nunca va a ocurrir"; explicó el presidente honorario, dando detalles de esa negociación por el senegalés.