Escándalo en partido de River Plate vs Real Madrid Sub-18: patadas, puños y expulsados

En las semifinales del Mundial de Clubes juvenil se vivió un intenso y polémico partido entre River Plate y Real Madrid Sub-18, que dejó a los españoles ganando 2-0, pero sufriendo de la pierna fuerte de sus rivales.

Más allá del resultado dado en la cancha, en las redes sociales y la prensa internacional se habla de las escandalosas imágenes que dejó ese encuentro, que terminó con tres expulsados del elenco sudamericano.

Una patada en la cara, un puño en la cara, entradas fuertes, pisotones y más, se observó por parte de los jugadores de River Plate contra los del Real Madrid.

El Real Madrid elimina a River Plate del Mundial de Clubes Juvenil Sub-18 en un partido marcado por la vergonzosa actitud de los futbolistas argentinos 🙄



El cuadro latinoamericano acabó el encuentro con sólo 8 futbolistas sobre el verde 🟥

pic.twitter.com/6i1jYkVwQG — Óscar González Turiño (@minituri_) September 7, 2025

Y en el final del partido, cuando los españoles ganaron 2-0 a los argentinos, hubo conato de bronca, se empujaron, se dijeron de todo y tuvieron que intervenir los miembros del cuerpo técnico.



Críticas en España a jugadores de River Plate por partido contra Real Madrid Sub-18

El medio argentino ‘TyC Sports’ citó al diario Marca, que no se guardó nada con lo ocurrido en el partido y el comportamiento de los jugadores sudamericanos, tildando de “cacería” lo sucedido en el terreno de juego.

"La cacería que sufrió el Real Madrid ante River Plate en el Mundial juveni. Dejó varias imágenes más propias de un combate de UFC que de un partido de fútbol. Los chicos del juvenil B del Real Madrid sufrieron todo tipo de agresiones. Un comportamiento bochornoso”, detallaron en una nota del citado diario español.