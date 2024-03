Luis Díaz y Liverpool, a seguir en carrera en la FA Cup contra el combativo Manchester United

Luis Díaz y el Liverpooltienen este domingo 17 de marzo un gran reto en la FA Cup y el rival a vencer es el Manchester United. A las 10:30 de la mañana, en horario de Colombia, rodará el balón en el mítico estadio de Old Trafford, en donde se espera que las emociones no falten y estén a 'flor de piel'.

Y es que recordemos que es de vital importancia, ya que es por los cuartos de final del certamen, es a partido único, así que ninguno de los dos planteles quiere dar ventajas.

Para este partido se prevé que Luis Díaz empiece como inicialista en el equipo de Anfield Road, luego de no ver acción en la vuelta de los octavos de final de la Europa League frente al Sparta Praga. En dicho encuentro que se llevó a cabo en Anfield, el extremo guajiro permaneció en el banco de suplentes; los 'reds' ganaron 6-1 y en el global se impusieron con contundencia por marcador de 11-2, por lo que llegan más que motivados a enfrentar a los 'diablos rojos'.

Luis Díaz, jugador colombiano, ya sabe contra quién jugará Liverpool en cuartos de final de la Europa League Getty Images

¿Qué dijeron en Liverpool del partido contra el Manchester United?

Publicidad

"Siempre fue un lugar difícil para nosotros (Old trafford), no es fácil. Significa todo para ambos grupos de fans, significa absolutamente todo, lo sabemos, y tratamos de demostrarlo también en el campo con el ritmo de trabajo, pero nunca se sabe. No hay garantías, solo oportunidades. Así lo vemos nosotros y estamos realmente dispuestos a intentarlo. Erik ten Hag es un director realmente bueno, él los preparará, sabe exactamente cómo jugamos, así que allí enfrentaremos algunos desafíos", sostuvo Jürgen Klopp, director técnico de los 'reds' en declaraciones que recoge la página web oficial del Liverpool.

El Manchester United

Por su parte, los 'diablos rojos', liderados por su afición en las gradas de Old Trafford, esperan hacer respetar su localía y dejar en el camino al Liverpool de Luis Díaz y compañía.

Publicidad

"Los partidos de Copa son de vida o muerte y necesitamos que los jugadores y los aficionados se den energía unos a otros si queremos pasar a las semifinales. Los premios que se ofrecen hoy son enormes: el regreso a Wembley, un paso más hacia un trofeo importante y una victoria sobre nuestros mayores rivales. Para lograr esos objetivos, todos dentro de Old Trafford, tienen un papel que desempeñar, trabajando como un gran equipo", expresó Ten Hank en la antesala del compromiso de este domingo.

Erik Ten Hag y Jadon Sancho Foto: AFP

Así las cosas, se prevé un duelo parejo, intenso y más entre dos clubes que buscarán poner su nombre en las semifinales de la FA Cup.