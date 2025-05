Santa Fe vs. Junior y Once Caldas contra Millonarios, destacan en la fecha 18; así se juega

Independiente Santa Fe enfrentará este sábado a Junior con la necesidad de ganar para mantener su casilla en el grupo de los ocho equipos que avanzan a la siguiente ronda de la Liga BetPlay I-2025, liderada por América de Cali.

A falta de dos fechas para que se cierre el Torneo Apertura, los equipos que ya tienen cupo asegurado para los cuadrangulares semifinales son América de Cali (33), Atlético Nacional (32), Millonarios (31) y Junior (31).

La quinta plaza, al menos de momento, la ocupa Independiente Medellín (29, con un partido menos). Santa Fe es sexto con 27 unidades, Deportes Tolima es séptimo con 27 enteros, mientras que Once Caldas, con 26 unidades y un juego menos, cierra el grupo de los ocho que pasan a disputar el título. Con algún margen matemático quedaron Deportivo Pasto (26) y Deportivo Cali (24).

Puntos vitales

Santa Fe , dirigido por el uruguayo Jorge Bava, tiene la imperiosa necesidad de ganar este sábado para seguir con el boleto a los cuadrangulares. En las cuentas del equipo no está un empate y menos la derrota.

Jugadores de Independiente Santa Fe formados, previo a un partido de Liga. Foto: Colprensa.

Mientras tanto, Junior , dirigido por el venezolano César Farías, tiene el aliciente de querer vencer para ubicarse como cabeza de serie en los cuadrangulares semifinales.

Junior puede echar mano de jugadores que usualmente no son titulares a fin de darle descanso a los que más minutos tienen.

"Vamos a ir partido a partido, tenemos que pensar en la periodización y las cargas acumuladas en los jugadores, pero primero tenemos que pensar en Santa Fe. El tema fisiológico también lo tenemos que cuidar. El semestre pasado, (Edwin) Herrera era el que más minutos tenía y se lesionó y lo perdimos mucho tiempo. Eso es algo que debemos considerar, porque el tema fisiológico está en un campeonato como el nuestro", ha dicho el técnico Farías.

Otro juego de esta jornada que centra la atención es Once Caldas y Millonarios . El de la necesidad de ganar los tres puntos es el Blanco Blanco, que ocupa la octava casilla del torneo que disputan 20 equipos.

Caldas respira optimismo porque el miércoles pasado venció por 1-0 al chileno Unión Española en la cuarta jornada del grupo F de la Copa Sudamericana y busca asegurar su lugar en el torneo colombiano.

También buscarán buenos resultados Deportivo Cali , que visita a Alianza, mientras que Independiente Medellín intentará pescar algo contra Atlético Bucaramanga.

Deportivo Cali se sacó la espinita. Foto: @AsoDeporCali.

Partidos de la jornada 18:

9 de mayo

Deportes Tolima vs. Unión Magdalena (6:20 p.m.)

Atlético Bucaramanga vs. Independiente Medellín (8:30 p.m.)

10 de mayo

Envigado vs. Águilas (3:00 p.m.)

Fortaleza vs. Equidad (5:10 p.m.)

Santa Fe vs. Junior (7:20 p.m.)

11 de mayo

Alianza vs. Deportivo Cali (4:00 p.m.)

Atlético Nacional vs. Llaneros (6:00 p.m.)

Once Caldas vs. Millonarios (8:20 p.m.)

13 de mayo

Deportivo Pereira vs. Deportivo Pasto (7:30 p.m.)