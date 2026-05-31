Luis Díaz y sus dientes con diamantes que son noticia en Alemania; “no debió ser barato”

Luis Díaz por estos días ya está en modo Selección Colombia para el Mundial 2026, pero antes de sumarse a la concentración de la 'tricolor' tuvo unos días de descanso tras la ardua temporada con el Bayern Múnich, algo de lo que estuvieron pendientes desde Alemania y lo registraron en una nota en el medio 'Bild'.

El mencionado diario alemán contó que "la estrella del Bayern, Díaz, ahora tiene dos dientes de diamante", dejando ver un lujo que se dio el nacido en Barrancas, La Guajira.

Luis Díaz y sus dientes con diamantes

En 'Bild' detallaron que el colombiano "luce un brillo especial en la boca. La estrella del Bayern Múnich se hizo un grillz en su país natal: fundas dentales o alineadores dentales completos adornados con joyas", y de hecho hasta especificaron que "se adornó dos dientes con diamantes talla brillante: uno con 12 diamantes pequeños y el otro con la impresionante cantidad de 17 diamantes facetados. ¡Sin duda, no debió ser barato!".



En una publicación en el Instagram de la cuenta 'Sonrisa Italiana' se pudo ver más del lujo que se dio Luis Díaz antes de unirse a la Selección Colombia, y ellos mismos agregaron que el futbolista guajiro ahora tiene unos "grillz en oro blanco con diamantes para el número 1, Luis Díaz, como te quiero Luchito gracias por escogernos gracias Geraldine Ponce y lo que falta".

Publicidad

Lo cierto es que en Alemania también están pendientes de lo deportivo que se le avecina a 'Lucho', y mencionaron el calendario que tendrá el atacante del Bayern con la Selección Colombia.

"Tras lucir su nueva dentadura, Luis Díaz viajará al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México (del 11 de junio al 19 de julio). Como preparación, el delantero se enfrentará primero a Costa Rica con la selección colombiana en Bogotá y luego a Jordania en San Diego (8 de junio)", finalizaron en 'Bild'.