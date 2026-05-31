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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Leicy Santos y un golazo de tiro libre con el Washington Spirit; sorprendió a la arquera

Leicy Santos y un golazo de tiro libre con el Washington Spirit; sorprendió a la arquera

La talentosa jugadora colombiana, Leicy Santos, se reportó con una gran anotación en la victoria de su equipo en la competitiva liga estadounidense.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 31 de may, 2026
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Leicy Santos Washington Spirit
Leicy Santos celebra gol con el Washington Spirit - Foto:
Washington Spirit Oficial

El Washington Spirit derrotó 2-1 al Seattle Reing, y uno de los goles de este partido de la liga estadounidense femenina fue de la colombiana Leicy Santos.

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Al minuto 17 hubo un tiro libre para la mediocampista de nuestro país, quien con potencia y colocación sorprendió a sus rivales, en especial a la arquera rival, y la pelota se metió por el segundo palo.

¿Distancia? No hay problema para Leicy Santos”, destacaron en las redes sociales de la liga femenina estadounidense sobre el golazo de la futbolista colombiana.

Así fue el golazo de Leicy Santos de tiro libre con el Washington Spirit:

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