Wilmar Roldán le dio clases a Luis Díaz; todo para saber nuevas reglas para el Mundial 2026

En apenas once días comienza el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, con la presencia de la Selección Colombia, y de paso con nuevas reglas o actualizaciones de algunas que ya existían, algo que tendrán que tener en cuenta desde el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo y sus 26 convocados a la cita orbital. Por eso, Wilmar Roldán fue el encargado de darle novedades a los jugadores de la 'tricolor', este domingo.

La Federación Colombiana de Fútbol fue la encargada de informar lo que fue la capacitación del reconocido entrenador de nuestro país para los citados para la Copa del Mundo, entre ellos Luis Díaz y James Rodríguez, las dos principales figuras del combinado nacional.

Wilmar Roldán y la capacitación a Luis Díaz y Selección Colombia

A través de sus redes sociales, la FCF detalló que "el cuerpo técnico y los jugadores de la Selección Colombia participaron en una jornada de capacitación técnica dictada por la Comisión Arbitral de la FCF", explicando que "el objetivo principal del encuentro fue dar a conocer las recientes actualizaciones normativas que implementará el ente rector del fútbol mundial para la Copa Mundial de la FIFA 2026".



Con eso, se conoció que "la sesión estuvo liderada por el árbitro internacional Wilmar Roldán y por Ímer Machado, director del Departamento de Arbitraje de la Federación Colombiana de Fútbol".

𝗟𝗮 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗠𝗮𝘀𝗰𝘂𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿𝗲𝘀 𝘀𝗲 𝗮𝗰𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮 𝗲𝗻 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗮𝗿𝗯𝗶𝘁𝗿𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗮 𝗮 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗜𝗙𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟲 🔜🏆



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De hecho, enfatizaron en que "durante el espacio, los miembros de la delegación pudieron resolver dudas y precisar conceptos reglamentarios con los expertos arbitrales", para que antes de la participación en el Mundial 2026, tanto futbolistas, como el cuerpo técnico de la Selección Colombia pudieran tener claras las reglas.

En el comunicado publicado por la FCF, se conocieron más detalles de cómo se dio la jornada entre los dos colegiados y la delegación de la 'tricolor'. "La agenda inició con una perspectiva histórica sobre la evolución de las Reglas de Juego desde 1863. Posteriormente, se abordaron los aspectos específicos que regirán en la cita orbital, tales como los nuevos protocolos en el momento de las sustituciones, la evaluación de jugadores presuntamente lesionados y las dinámicas de reanudación del juego, entre otros puntos clave", puntualizaron.

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Y para terminar, y al faltar solamente 17 días para el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026, destacaron que "con esta inducción, el combinado nacional continúa preparándose desde todos los frentes para lo que será el evento deportivo más importante del año".