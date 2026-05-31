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Gol Caracol  / Tchouaméni rompió su silencio sobre discusión con Valverde; "en lo personal, no hay ningún problema"

Tchouaméni rompió su silencio sobre discusión con Valverde; "en lo personal, no hay ningún problema"

El mediocampista francés Aurelien Tchouaméni se refirió a profundidad sobre el inconveniente que tuvo con el uruguayo Federico Valverde, en el Real Madrid, que terminó en una multa para ambos.

Por: EFE
Actualizado: 31 de may, 2026
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Federico Valverde y Aurelien Tchouaméni, jugadores del Real Madrid.
Federico Valverde y Aurelien Tchouaméni, jugadores del Real Madrid.
Foto: Getty Imágenes

El internacional francés Aurelien Tchouaméni, quien tuvo un altercado con el uruguayo Fede Valverde en el vestuario del Real Madrid el pasado 7 de mayo, lamentó que ese episodio tomase "proporciones aún mayores" por haber salido en la prensa y negó haber golpeado al jugador sudamericano.

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"Evidentemente, pasó algo, todos lo habéis oído. Tomó proporciones aún mayores porque, por desgracia, salió en la prensa y jugamos en el Real Madrid, donde hay jugadores importantes", declaró este domingo Tchouaméni, en una rueda de prensa en Clairefontaine, donde se concentra la selección francesa antes del Mundial de fútbol.

Los dos jugadores resultaron multados por el altercado con 500.000 euros cada uno.

El medio francés del Real Madrid ya había comentado el incidente en un mensaje en redes sociales, pero es la primera vez que lo hace en una rueda de prensa.

Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, jugadores del Real Madrid.
Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, jugadores del Real Madrid.
Foto: Getty Imágenes

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"He oído hablar de peleas, como que yo habría dado golpes, lo cual no es en absoluto el caso. No voy a entrar en detalles sobre eso. Lo más importante es que el club esté al corriente de lo que pasó. Después de aquello, pasamos página", indicó.

"Con 'Fede' tenemos un objetivo común, que es ganar títulos para el Real Madrid. Y si nos enfrentamos a Uruguay (durante el Mundial), todos querremos ganar con Francia. Pero en lo personal, de verdad que no hay ningún problema", aclaró.

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