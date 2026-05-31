¿Qué pasará con Marino Hinestroza en Brasil?; hablan de dificultades e interés de clubes

Marino Hinestroza no la pasa bien en su estadía en el Vasco da Gama, de Brasil, equipo al que llegó con gran expectativa por lo hecho con Atlético Nacional, pero que no ha logrado llevar en su nueva etapa en el fútbol internacional.

Entre críticas, pocos minutos de juego, y hasta con los hinchas presionándolo, el joven atacante colombiano también genera información y noticias en la prensa, por lo que su futuro no estaría asegurado en el cuadro de Río de Janeiro.

El futuro incierto de Marino Hinestroza en Brasil

Para iniciar, el medio 'Globo Esporte' explicó que "a partir de este año, con el inicio del torneo nacional en enero, la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) modificó las reglas. Ahora, un jugador puede disputar hasta 12 partidos con un equipo antes de poder fichar por otro. Si juega su decimotercer partido, ya no podrá firmar con ningún otro club de la Serie A".



Con ese panorama, el nombre de Marino Hinestroza está entre los futbolistas que no han llegado a esa cifra en la temporada, y hay detalles de lo que podría ser su futuro en el balompié internacional.

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"Otro caso es el de Marino Hinestroza, quien solo ha disputado ocho partidos en el Brasileirao hasta el momento. El colombiano aún tiene dificultades para adaptarse al Vasco y no se ha consolidado", mencionaron sobre lo que está viviendo el exNacional.

Marino Hinestroza, futbolista colombiano en Vasco da Gama - Foto: AFP

Seguido a eso, enfatizaron en que "por ahora, el club no tiene intención de dejar marchar al delantero, pero son conscientes de que el jugador tiene mercado y podría despertar el interés de clubes tanto en Brasil como en el extranjero".

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Ahora, se vienen semanas importantes para conocer qué pasará con Marino Hinestroza, quien sigue a las órdenes en su club ya que no fue tenido en cuenta en la lista de convocados de la Selección Colombia para el Mundial 2026, algo que sí pasó con su compañero en Vasco da Gama, Carlos Andrés Gómez, quien ya está en Bogotá trabajando a las órdenes del técnico Néstor Lorenzo.