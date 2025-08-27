Luis Díaz y un feliz debut en Copa Alemania: titular en Bayern Múnich 3-2 Wehen Wiesbaden

Luis Díaz sigue sumando minutos con la camiseta del Bayern Múnich. Este miércoles 27 de agosto, estuvo desde el inicio, en la victoria 2-3 sobre Wehen Wiesbaden, por la primera ronda de la Copa Alemania. Allí, los autores de los goles fueron Michael Olise y Harry Kane, por duplicado, para la visita, y Fatih Kaya infló las redes para el equipo local, en el BRITA-Arena.

Desde que sonó el pitazo inicial, el guajiro se mostró intenso y atento, hasta el punto de que le bastaron 30 segundos para crear la primera de peligro. Sin embargo, no estuvo fino en su definición. Para su fortuna, apareció Harry Kane para marcar desde el punto blanco del penalti y poner el 0-1 parcial. Eso sí, 'Lucho' no tuvo su mejor encuentro y volvió a errar un tanto.

Al 19', quedó mano a mano con el guardameta, Florian Stritzel, pero falló. No obstante, Michael Olise apareció, al 51', para el 0-2 momentáneo. Tranquilidad y alegría en Bayern Múnich en ese instante. Con la ventaja a su favor, Luis Díaz tuvo la oportunidad de anotar, cuando transcurría el minuto 55 y 60, pero todo terminó en un lamento y lo pagaron bastante caro.

Luis Díaz, delantero colombiano, celebra un gol de Bayern Múnich por la Copa Alemania Twitter de Bayern Múnich

Wehen Wiesbaden reaccionó y, por intermedio de Fatih Kaya, logró empatar el compromiso. El conjunto de tercera división del fútbol alemán estaba dando la sorpresa y soñaba con un batacazo. No obstante, el delantero inglés, Harry Kane, volvió a decir presente, salvando a su equipo de un 'papelón'. Cuando transcurría el 90+4', marcó el 2-3 definitivo para el Bayern.

Felicidad, locura, celebración y clasificación. No fue el mejor partido de Luis Díaz, teniendo en cuenta la cantidad de goles que erró, pero lograron seguir en carrera en la Copa Alemania, a la espera de que se conozca su rival en la siguiente ronda. Por ahora, el colombiano se prepara para visitar al Augsburgo, el sábado 30 de agosto, a las 11:30 a.m., por la Bundesliga.