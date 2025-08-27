Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
TRAMPAS EN FÚTBOL
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y un feliz debut en Copa Alemania: titular en Bayern Múnich 3-2 Wehen Wiesbaden

Luis Díaz y un feliz debut en Copa Alemania: titular en Bayern Múnich 3-2 Wehen Wiesbaden

Los dirigidos por Vincent Kompany sufrieron más de la cuenta para eliminar a un equipo de tercera división, en un partido donde Luis Díaz jugó los 90 minutos.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en el partido de primera ronda de la Copa de Alemania
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en el partido de primera ronda de la Copa de Alemania
Twitter Oficial del Bayern Múnich
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 27, 2025 04:07 p. m.