Luis Díaz impactó en el mercado de fichajes europeo; apareció arriba en escalafón

El futbolista colombiano Luis Díaz vive uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva tras convertirse en jugador del Bayern Múnich, club que desembolsó cerca de 70 millones de euros para hacerse con sus servicios en el último mercado de fichajes.

El guajiro, de 28 años, ha respondido con creces a la confianza del club bávaro, donde ya suma dos goles y dos asistencias en sus primeras apariciones. Su despliegue físico, capacidad de desborde y entrega dentro del campo lo han posicionado rápidamente como uno de los jugadores más queridos por la afición alemana. No son pocos los seguidores que buscan una foto o un autógrafo del colombiano, que poco a poco se gana un lugar en el corazón de la hinchada del Allianz Arena.

Luis Díaz entre los más caros

Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich. AFP

De acuerdo con el portal especializado 'Transfermarkt', el extremo colombiano figura entre los futbolistas sudamericanos más costosos de la actualidad. Su fichaje por 70 millones de euros lo ubica en el segundo puesto de este listado, únicamente superado por el brasileño Matheus Cunha, quien fue transferido al Manchester United por 74 millones.

El ranking también incluye a otras figuras destacadas, como Darwin Núñez, que partió rumbo al Al Hilal de Arabia Saudita por 53 millones de euros; Joao Pedro, adquirido por el Chelsea en 63 millones; y el mediocampista colombiano Richard Ríos, quien se unió al Benfica por 27 millones.

Luis Díaz sueña con su primer Mundial

Más allá de su presente en Alemania, Luis Díaz mantiene la mirada puesta en la Selección Colombia. En declaraciones entregadas al canal oficial de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), el guajiro se mostró ilusionado con la posibilidad de disputar su primer Mundial, a pocos días de los compromisos de las Eliminatorias frente a Bolivia y Venezuela.

“Lo dije hace poco: estoy que me juego. Es súper importante, no solo para mí sino para el resto de compañeros. Sabemos lo que nos estamos jugando, estamos a nada de clasificar al Mundial. Para algunos sería el primero, en especial para mí, y trataré de dar el máximo como siempre lo hago, de disfrutarlo”, aseguró.

Respecto a su adaptación al Bayern, Díaz expresó: “La gente está feliz con mi llegada. Es bueno aportar con lo que sé hacer: disfrutar del fútbol, goles, asistencias, ganar títulos, y se trabaja para eso. Ojalá sigamos construyendo grandes cosas con el club. Ahora viene el frío, ahorita está bacano, chévere, buen clima, pero se viene lo más bravo. Ya nos hemos acostumbrado al frío”.