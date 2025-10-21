Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez; de los difíciles años y depresión, a vivir el "mejor momento de su carrera"

Luis Javier Suárez; de los difíciles años y depresión, a vivir el "mejor momento de su carrera"

El delantero colombiano, que actualmente milita en el Sporting de Lisboa, se confesó y refirió a ese difícil camino que ha tenido que andar, para llegar hasta su buena actualidad.

Por: EFE
Actualizado: 21 de oct, 2025
Editado por: Gol Caracol
Luis Javier Suárez festeja el gol que marcó con Sporting Lisboa al Nápoles en la Champions League.
Luis Javier Suárez festeja el gol que marcó con Sporting Lisboa al Nápoles en la Champions League.
AFP

