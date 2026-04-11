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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez y su Sporting luchan por ser campeones; triunfo 1-0 y se acercan al Porto

Luis Javier Suárez y su Sporting luchan por ser campeones; triunfo 1-0 y se acercan al Porto

Este sábado, aunque el delantero colombiano Luis Javier Suárez no logró marcar a pesar de ser titular, el Sporting Lisboa

Por: EFE
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Luis Javier Suárez Sporting Lisboa
Luis Javier Suárez y Francisco Trincao en Sporting Lisboa - Foto:
Sporting Oficial

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