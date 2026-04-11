Bayern Múnich enaltece a Luis Díaz en récord de goles en Bundesliga; más de 50 años duró la marca

El Bayern Múnich se impuso 5-0 el sábado en el campo del modesto St. Pauli, un triunfo que le permite mejorar el récord de goles anotados en una temporada de la Bundesliga y acercarse a un 35º título de campeón de Alemania. El colombiano Luis Díaz fue clave para conseguir esta impresionante marca de anotaciones.

Gracias a los goles de Jamal Musiala (9'), Leon Goretzka (53'), Michael Olise (54'), Nicolas Jackson (65') y Raphaël Guerreiro (88'), los hombres de Vincent Kompany han dejado atrás el viejo récord de 101 tantos anotados por los muniqueses en la temporada 1971/72 (40 de ellos del propio Gerd Müller). Y eso que este sábado no jugó Harry Kane, reservado para la vuelta de cuartos de Champions ante el Real Madrid.



Luis Díaz y el récord de goles del Bayern Múnich

Con 105 goles anotados, los muniqueses presentan una media de más de tres goles y medio por partido de liga. Si mantienen este ritmo, podrían superar la barrera de los 120 goles al final de la temporada.

Esta temporada, además de Kane (31), Luis Díaz (15) y Michael Olise (12) han superado la barrera de los 10 goles, mientras que Serge Gnabry no se queda lejos (8).

En las redes sociales del Bayern Múnich no dudaron en resaltar a todos los futbolistas que han aportado durante esta campaña para lograr superar esa marca de goles, y el futbolista guajiro aparece como el segundo más importante, tal y como los bávaros lo dieron a conocer en una imagen publicada este mismo sábado.



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Harry Kane lidera con 31 goles, luego el colombiano Luis Díaz con 15 y el podio lo cierra el francés Michael Olise. Los otros jugadores que ha anotado son Serge Gnabry, Lennar Karl, Nicolas Jackson, Raphael Guerreiro, Leon Goretzka, Konrad Laimer, Josip Stanisic, Tom Bischof, Jamal Musiala, Pavlovic, Jonathan Tah, Joshua Kimmich, Hiroki Ito, Dayor Upamecano y Kim Min Jae.

En las cinco grandes ligas europeas, los récords se han establecido en temporadas de al menos 38 partidos, frente a los 34 de la Bundesliga.