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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Bayern Múnich enaltece a Luis Díaz en récord de goles en Bundesliga; más de 50 años duró la marca

Bayern Múnich enaltece a Luis Díaz en récord de goles en Bundesliga; más de 50 años duró la marca

Este sábado 11 de abril se convirtió en una fecha histórica para el Bayern Múnich y el nombre del futbolista colombiano Luis Díaz aparece, tras sus anotaciones en la temporada en Alemania.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz celebra gol con el Bayern Múnich - Foto:
AFP

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