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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Sebastián Villa y lo último de su paso a Boca Juniors; no faltan las críticas

Sebastián Villa y lo último de su paso a Boca Juniors; no faltan las críticas

El extremo antioqueño estaría a nada de volver a vestirse con los colores de Boca Juniors, tras su buena campaña con Independiente Rivadavia. ¡Acá las últimas novedades del caso!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de jul, 2026
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Sebastián Villa con Independiente Rivadavia.
Sebastián Villa con Independiente Rivadavia.
AFP

Los jugadores colombianos han sido protagonistas en el mercado de pases en Argentina, siendo uno de ellos Sebastián Villa. El extremo antioqueño está a nada de volver a vestirse con los colores de Boca Juniors.

Tras su buena temporada con Independiente Rivadavia, el colombiano se convirtió en el punto de mira de los 'xeneizes', fue un pedido especial del director técnico Rodolfo Arruabarrena, quien tras asumir en el cargo en junio de este año, exigió jerarquía por las bandas.

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Lo cierto es que este 'encargo' está a punto de cumplirse porque Villa Cano es esperado este lunes 13 de julio en las toldas de Boca Juniors. Esto es lo último que se sabe de su traspaso.

Sebastián Villa, colombiano de Rivadavia.
Sebastián Villa, colombiano de Rivadavia.
AFP.

"En el caso de Sebastián Villa, su regreso a Boca se dará este lunes. Desde el club confirmaron que el delantero se someterá a los estudios a primera hora de la mañana en el inicio de la semana (este lunes) para luego firmar su contrato e iniciar su segundo ciclo en la institución. La operación se dará a cambio de 6,5 millones de dólares libres de impuestos", escribieron en la página web del medio 'TyC Sports'.

No faltan las críticas por su llegada

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De otro lado, al conocerse el acuerdo oficial entre Boca con el exDeportes Tolima, las opiniones y criticas no se han hecho esperar. Unos hinchas están de acuerdo con el regreso del extremo colombiano, mientras que otros piden no olvidar lo hecho por Villa en su primera etapa en el club: dejó de presentarse a entrenar mientras tenía contrato vigente, se marchó al exterior, jugó en clubes de España y Bulgaria y, luego inició acciones legales en contra del 'xeneize'.

No es el único colombiano que llega a Boca

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El arquero Álvaro Montero dejará Vélez Sarsfield y jugará en Boca Juniors, anunció este domingo el equipo 'xeneize', que se prepara para disputar los octavos de final de la Copa Sudamericana y el torneo Claurusa argentino.

Montero, de 31 años, integró la Selección Colombia que llegó hasta octavos de final del Mundial 2026, aunque no jugó ningún encuentro del torneo.
"Álvaro Montero llegará mañana (lunes) por la noche al país y el martes se realizará los estudios médicos correspondientes. De no surgir inconvenientes será refuerzo de Boca", anunciaron las redes sociales del club.

Antes de Vélez, al que llegó en julio de 2025, Montero jugó en Millonarios, Deportes Tolima y Cúcuta Deportivo de su país, además de San Lorenzo de Almagro y São Caetano de Brasil.

En Boca peleará por ser titular con Leandro Brey, a la espera del regreso de Agustín Marchesín que sufrió una grave lesión de rodilla y no volverá hasta el año próximo.

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