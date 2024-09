“Luis Sinisterra no tiene límite, pero sí hambre y personalidad de querer más en Europa”

Luis Sinisterra pasa por un brillante momento en la competitiva Premier League de Inglaterra, con la camiseta del Bournemouth. De hecho, viene de entrar en el segundo tiempo del partido contra Everton y fue fundamental para la remontada 3-2, ya que dio una asistencia y marcó el gol del triunfo.

El gran presente del nacido en Santander de Quilichao lo han llevado a ser tenido en cuenta por el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, quien lo incluyó en la lista para los partidos contra Perú y Argentina, por Eliminatorias Sudamericanas.

Por eso, en charla con Ryan Harper, agente de Luis Sinisterra, contó de la buena actitud del jugador de nuestro país, quien destaca actualmente en Inglaterra.

“No tiene límite, ahora mismo está en una de las grandes ligas de Europa, pero vemos por la edad que tiene, por lo que está haciendo con la Selección Colombia, y por el hambre y personalidad que le queda muchísimo más. Es muy trabajador y eso lo vemos desde la pre temporada”, mencionó de entrada.

Luego, sobre la misma línea, el representante de Luis Sinisterra destacó que siempre está enfocado en conseguir más cosas y en ser disciplinado, algo que es su diferencial.

“Durante el año no solo llega a casa y se desconecta, la diferencia con Sinisterra es que no se conforma y quiere mucho más. Hay muchos jugadores muy buenos, pero su personalidad se presta porque quiere más. La motivación que vemos en él es que quiere aprender y llegar a lo más alto, no le ponemos techo porque puede estar en cualquier equipo del mundo”, agregaron.

Y para terminar, confían en que Luis Sinisterra pueda seguir subiendo su nivel y mucho más porque el bastión de su carrera es su madre, quien está con él para todo lado.

“Es muy centrado, lo acompaña su mamá que es espectacular, siempre confiando en Dios, de manera positiva y que ha trabajado para el siguiente paso. Llegará el momento donde las lesiones no estarán más, es un chico que se merece llegar lejos. Tiene facilidad en el uno contra uno que es lo que buscan todos los equipos. Nosotros en su última temporada con Feyenoord le dijimos que tenía que hacer ciertos números y se iría a alguna de las cinco grandes ligas, e hizo una temporada impresionante”, complementó Simone Rondanini, otro de los representantes del colombiano.

