“Yerry Mina es un líder, tiene carácter y alegría y por eso decidió quedarse en Cagliari"

Yerry Mina, después de algunos 'ires y venires' en Fiorentina, la temporada pasada salió con rumbo al Cagliari en busca de minutos y protagonismo, algo que encontró a pesar de llegar a un equipo comprometido en el tema del descenso.

Con el aval del técnico Claudio Ranieri, el zaguero central oriundo de Guachené se consolidó como titular y con su carácter fue clave para que el cuadro italiano lograra su permanencia en la competitiva Serie A.

Por eso, y ante los rumores que lo ponían afuera del Cagliari para la presente campaña, en Gol Caracol hablamos con Simone Rondanini, agente de la empresa Wasserman, que representa al futbolista colombiano, quien contó del presente de Yerry Mina, a quien destacó no solo por su calidad futbolística, sin también a nivel personal.

“’El Panita’ ha sido el primer cliente colombiano que hemos tenido, y es un fenómeno como persona, pero también como jugador es increíble”, comenzó diciendo.

Acá más declaraciones sobre la actualidad de Yerry Mina:

*Un proceso de adaptación en Italia

“Al principio en Italia le costó cuando llego a la Fiorentina, de pronto no fue el impacto que pensaba, pero se dio el paso a Cagliari que fue fundamental, para él, para ser feliz, porque cobre lo que cobre no está feliz si no juega”.

Yerry Mina, defensa central de Cagliari, en medio de un partido de la Serie A de Italia Getty Images

*Yerry Mina es liderazgo puro

“Dio con un entrenador como Claudio Ranieri, con muchos trofeos, la relación con él y los compañeros fue espectacular. Yerry Mina es un líder y al Cagliari le estaba haciendo falta eso, porque estaban cerca al descenso, pero él llegó con ese carácter y alegría y poco a poco fue creciendo el equipo y se salvaron”.

*¿Hubo ofertas por Yerry Mina para esta temporada?

“Sí, recibimos propuestas para salir pero hemos visto un Cagliari que lo quieren mucho y la Serie A es una liga importante. Hemos pensando que lo mejor era que se quedara, él ha tenido muchas lesiones y si conseguimos un año bien hecho se puede dar un salto de otro nivel”.

Lo cierto es que el buen nivel de Yerry Mina y la constancia en el Cagliari, lo llevaron a estar lejos de las lesiones, pero también a volver a ser tenido en cuenta en la Selección Colombia. Recientemente estuvo en la Copa América 2024, y también recibió la convocatoria para los partidos que se vienen con la 'tricolor' contra Perú y Argentina, en la fecha de septiembre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Acá la entrevista: