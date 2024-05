Malas noticias para Duván Zapata, antes de enfrentar al Hellas Verona por la Serie A

El delantero colombiano Duván Zapata se perderá el próximo partido del Torino este domingo, cuando visiten al Hellas Verona a las 8:00 a.m. (hora colombiana). La noticia de la lesión del 'cafetero' fue confirmada por el entrenador croata Iván Juric durante una rueda de prensa.

“Es una situación grave. Duván Zapata tiene un dolor en el costado, veo difícil que esté allí. Y Alessandro Buongiorno también tiene un problema en el costado aductor: la ecografía no dio nada, tenemos que evaluarlo”, aseguró el entrenador en rueda de prensa.

Por otro lado, aseguró que va a cambiar el planteamiento del partido para jugar con un solo delantero: “No tenemos muchas soluciones. Los partidos duran 95 minutos, Sanabria tuvo gripe y hay que hacer evaluaciones incluso durante el partido en curso”, explicó.

En la temporada, Duván Zapata ha destacado con 12 goles, uno de ellos defendiendo los colores del Atalanta de Bérgamo, además de brindar 4 asistencias en 34 partidos de la Serie A.

Duván Zapata y Jhon Janer Lucumí en acción de juego entre Torino y Bolonia, por la Serie A. Image Photo Agency/Getty Images

¿Cuándo juega el Torino?

El Torino jugará el próximo 12 de mayo a las 8:00 a.m. (hora colombiana), contra el Hellas Verona, en condición de visitante, en el estadio Marcantonio Bentegodi. Este partido lleno de emociones será transmitido EN VIVO, por Star+.

Iván Juric, entrenador del Torino. MARCO BERTORELLO/AFP

Otras declaraciones del entrenador croata Iván Juric:

*Sobre los últimos partidos...

"Lo único que me preocupa es que tengo pocos jugadores disponibles. Siempre hemos luchado y siempre hemos tenido la oportunidad de ganar. Intentaremos dar lo mejor de nosotros en estos últimos tres partidos. "Estar cerca del Napoli y de la Fiorentina es una satisfacción. No está mal. Veremos qué hacen hoy y luego pensaremos en hacerlo lo mejor posible".

*Su último partido...

"No lo concebí, tenía curiosidad por hacer otras cosas. En Milán me gustó nuestro 4-2-3-1, la primera parte fue mejor para la interpretación táctica. Todas estas son cosas que se pueden hacer en el futuro, si tienes grandes atacantes no es un problema o si no tienes brazos juegas con cuatro me siento enriquecido porque puedo usar todas las formaciones sin problemas".

*Sobre los contratos...

"Cuando firmas el contrato te comprometes. Me sentiría culpable si hubiera visto que algunos jugadores renunciaron. Sin embargo, cuando faltan tres partidos, no me di cuenta de esto y no tengo ningún sentimiento de culpa. Cuando firmas un contrato tienes compromisos y tienes que estar convencido de la elección. Al evaluar las cosas no tengo total convicción. Son elecciones importantes para la vida y tienes que estar cien por ciento convencido, tienes que sentir dentro de ti que es la. cosa correcta."