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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Manchester United revivió frente a la Roma, de Devis Vásquez; remontada 3-2, en Champions League

Manchester United revivió frente a la Roma, de Devis Vásquez; remontada 3-2, en Champions League

Con el colombiano en cancha; la Roma no pudo mantener la ventaja de 0-2 en el marcador y terminó cayendo por 3-2 frente a un cuadro inglés, que se reencontró con el triunfo, nueve partidos después.

Por: EFE
Actualizado: 3 de nov, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Devis Vásquez en duelo contra Manchester United, por Champions League.
Devis Vásquez en duelo contra Manchester United, por Champions League.
Foto: AFP.

La tan añorada épica del Manchester United le dio este martes una vida extra a Michael Carrick, que estaba haciendo las maletas tras el 0-2 en un cuarto de hora que firmó el Roma, pero su equipo remontó en la media hora final, evitó su despido y reactivó las opciones de los 'Red Devils' en la Liga de Campeones.

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Tras nueve partidos sin ganar, con una sola victoria en 'Champions' y tras encajar derrotas consecutivas contra Como, Bournemouth y Chelsea, el tiempo de Carrick parecía acabado. Lo extraño es que no hubiera sido despedido, pero la directiva le dio el voto de confianza hasta el parón por fútbol de selecciones y puede haber funcionado.

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Pese a que las cámaras no pararan de enfocar a la grada, donde se removían en su sitio los directivos del United, y los aficionados tiraban pelotas de tenis al campo para protestar contra la actual propiedad del club, el United le dio la vuelta a un partido que olía a sentencia.

  

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Porque el Roma a los quince minutos ondeaba el 0-2 en el marcador de Old Trafford. Un tanto de Matías Soule, tras un error en cadena de Kobbie Mainoo, Ayden Heaven y Diogo Dalot, y un penalti por mano de Heaven, que transformó Donyell Malen, puso contra las cuerdas al United, que de nuevo se veía abocado a una noche de pesadilla.

Le salía todo mal, hasta Carlos Baleba se lesionó en un mano a mano y no pudo ni disparar a puerta. Incluso cuando el árbitro le concedió un penalti, Bruno Fernandes fue incapaz de marcar.

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Pero ahí estuvo la decisión que cambió el partido. El VAR avistó que los italianos habían entrado muy rápido al área y mandó repetir la pena máxima. A la segunda, el capitán portugués no falló.

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Y después llegó la catarsis, con Matheus Cunha vestido de héroe. El brasileño aprovechó un centro lateral que se comió Balerdi para empatar y tres minutos después fusiló en el primer palo al portero del Roma. Se quitó la camiseta, se fue a la grada y lo celebró fundiéndose con los aficionados.

Poco después le expulsaron por una entrada que le valió la segunda amarilla, pero poco le importó. La remontada estaba completa y el tiempo de Carrick, extendido.

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El United recupera la inercia en Europa, vuelve a ganar casi dos meses después y prolonga el crédito de su entrenador. Estará seguro contra el Aston Villa este fin de semana y si no se produce un desastre, aguantará también el parón de fútbol internacional.

- Ficha técnica:

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3 - Manchester United: Lammens; Yoro, Maguire (De Ligt, m.89), Heaven (lisandro, m.75), Dalot; Mainoo, Baleba (Tielemands, m.51), Fernandes (Mount, m.89); Mabeumo, Diallo (Lacey, m.75) y Cunha.

2 - Roma: Llach; Rensch (Lulli, m.21), Mancini, Balerdi, Hermoso, Wesley; Cristante, De Roon; Mora, Soule y Malen.

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Goles: 0-1. Soule, m.11, 0-2. Malen, m.17, 1-2. Fernandes, m.58, 2-2. Cunha, m.83. 3-2. Cunha m.86.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (España). Amonestó a Fernandes (m.20), Heaven (m.70), Maguire (m.78) y Cunha (m.87) por parte del Manchester United, y a Soule (m.20), Lulli (m.35) y Malen (m.42) por parte del Roma.

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Incidencias: Partido correspondiente a la jornada cuatro de la Liga de Campeones disputado en Old Trafford (Mánchester).

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