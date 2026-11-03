Sporting de Lisboa, con Luis Javier Suárez, venció 0-1 al Shakhtar Donetsk en la Champions League

Un gol del italiano Issa Doumbia en una buena segunda parte del Sporting de Portugal aseguró este martes, en Londres, la victoria del equipo portugués sobre el Shakhtar Donetsk ucraniano por 0-1 en la Champions League. En los 'leones' estuvo todo el compromiso, el colombiano Luis Javier Suárez.

Stamford Bridge, la casa del Chelsea cedida este martes al Shakhtar, recibió a un Sporting distinto bajo la dirección del entrenador interino Tiago Fernandes, que se presentó con una dinámica diferente a la del recientemente destituido Rui Borges.

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Con un cambio de esquema y con jugadores clave de Borges en el banquillo, como el internacional español Iván Fresneda, el equipo portugués tuvo algunas dificultades para poner en marcha su ataque, lo que también fue mérito de la agresividad del campeón ucraniano.

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En la primera parte no hubo muchas ocasiones, aunque el Shakhtar fue ligeramente superior gracias a su juego físico y a la creatividad de Alisson Santana y Marlon Gomes, ambos convocados recientemente por Carlo Ancelotti para la selección de Brasil.



Mientras que los primeros 45 minutos se caracterizaron por numerosas interrupciones, los siguientes transcurrieron con mayor fluidez por parte de ambos equipos y el Sporting estuvo a punto de marcar por medio de Issa Doumbia, quien, en el 59, abrió por fin el marcador en Londres.

Tras una buena jugada colectiva del Sporting, el defensa del Shakhtar Pedro Enrique impidió que un pase de Silas Andersen llegara al colombiano Luis Suárez, pero el balón acabó en los pies de Doumbia, quien lo empujó al fondo de la portería ucraniana.

Luis Javier Suárez con Sporting Lisboa en duelo frente al Shakhtar Donetsk por la Champions League. Foto: AFP

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Una combinación entre Andersen -el mejor sobre el césped- y Suárez estuvo a punto de materializarse en el segundo tanto, mientras que, en el otro lado del campo, el portero Rui Silva detuvo un tiro raso de Alisson a balón parado y evitó que el Shakhtar empatara.

Unos instantes después, el extremo brasileño volvió a mostrarse imposible de parar, pero su disparo dio en un poste y acabó saliendo fuera.

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El Shakhtar Donetsk, dirigido por el exjugador del Barça y del Atlético de Madrid Arda Turan, lo dio todo para arrancar un punto, pero el Sporting resistió la presión y volvió a la senda de la victoria en 'Champions' tras la derrota en el partido anterior en casa ante el LASK Linz austriaco (2-3).

El siguiente rival del Sporting en la Liga de Campeones será el Manchester United, el 25 de noviembre, mientras que el Shakhtar se enfrentará ese mismo día al Fenerbahçe.

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- Ficha técnica:

0 - Shakhtar Donetsk: Dmytro Riznyk; Vinicius Tobias, Mykola Matvienko (Ferreira, min.90), Valeriy Bondar, Pedro Henrique; Oleg Ocheretko; Alisson Santana (Meirelles, min.90), Marlon Gomes (Traoré, min.83), Egor Nazaryna (Isaque, min.67), Gleiker Mendoza (Newertton, min.67); Kauã Elias.

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1 - Sporting Portugal: Rui Silva; Eduardo Quaresma, Eduardo Felicíssimo, Gonçalo Inácio; Geny Catamo (Fresneda, min.83), Issa Doumbia (Simões, min.88), Silas Andersen, Sergi Altimira, Maxi Araújo (Blopa, min.88); Fotis Ioannidis (Zalazar, min.70) y Luis Suárez.

Gol: 0-1, m.59: Doumbia.

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Árbitro: Ivan Kruzliak (Eslovaquia). Mostró tarjeta amarilla a Isaque, del Shakhtar, y a Araújo, del Sporting.

Incidencias: Partido de la cuarta jornada de la Liga de Campeones disputado en el estadio Stamford Bridge de Londres ante 28.260 espectadores. Antes del pitido inicial, se guardó un minuto de silencio en memoria del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel, que falleció este martes tras haber sufrido un fuerte golpe durante un partido.

