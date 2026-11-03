Dávinson Sánchez, clave en triunfo del Galatasaray 2-0 sobre Stuttgart por la Champions League

Galatasaray, que tuvo como una de sus figuras al defensor colombiano Dávinson Sánchez, venció por 2-0 al Stuttgart e infligió la primera derrota al equipo alemán en la presente Champions League gracias a un doblete del ruso Aleksey Batrakov, que se mete de lleno entre los máximos goleadores de la competición.

El Stuttgart, con dos victorias y un empate, el de la pasada jornada ante el Atlético de Madrid, llegaba al infierno turco de Estambul con las sensibles bajas de Vagnoman y Angeloa Stiller, a los que echó de menos en un partido loco y plagado de ocasiones.

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Los locales, empujados por el aliento de su graderío, disolvieron a la mejor defensa de la competición -el Stuttgart llegaba con dos goles recibidos, al igual que el Arsenal y el PSV Eindhoven- gracias a un partidazo de Batrakov, que empieza a grabar su nombre entre los grandes jugadores del fútbol europeo, llamado a ser el próximo Andréi Arshavin.

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Pudo el Stuttgart adelantarse en la primera llegada de peligro. En el minuto 7, un centro de Mittelstädt desde la izquierda encontró solo a Lewelling en el otro lado y remató solo en el área pequeña, pero su disparo rebotó en los dos postes en una maniobra inverosímil que salvó del 0-1 a los locales.



Dávinson Sánchez en Galatasaray vs. Stuttgart por la Champions League. Foto: Getty Imágenes

Fue la primera muestra de lo que iba a ser un partido loco. Cinco minutos después, el marcador se abrió para el Galatasaray.

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Un mal despeje de la zaga visitante cayó en las botas de Batrakov, que perforó una escuadra para adelantar a los suyos y despertar el rugir del Rams Park.

Disfrutando aún del 1-0, Batrakov hizo bueno un pase profundo de Dávinson Sánchez y coló el balón por debajo de las piernas de Bredlow para firmar el segundo al cuarto de hora de partido. Cinco minutos de auténtico delirio.

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El duelo no perdió su naturaleza a partir de ahí. Tanganas, polémica -con cuatro amarillas en la primera mitad- y ocasiones para ambos conjuntos, pero el 2-0 se mantuvo al descanso.

La premisa fue la misma tras el paso por los vestuarios. Los goles pudieron caer para cualquiera de los dos lados. Führic marcó un golazo al ángulo, pero un fuera de juego previo de Ündav lo anuló, a la vez que minó las pocas esperanzas de remontada en el Stuttgart.

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Así, el conjunto alemán claudicó por primera vez esta temporada en la competición europea, mientras que el Galatasaray consiguió su segundo triunfo y su sexto punto para soñar con la clasificación para la siguiente ronda.

- Ficha técnica:

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2 - Galatasaray: Cakir; Sallai (Singo, min. 68), Dávinson Sánchez, Bardakci, Jakobs (Eren Elmali, min. 77); Torreira, Lemina (Gabriel Sara, min. 82); Akgun, Batrakov (Leroy Sané, min. 77), Yilmaz (Rafa Leão, min. 68); Osimhen.

0 - Stuttgart: Bredlow; Chabot, Hendriks, Mittelstädt; Lewelling (Assignon, min. 75), Prömel (Nartey, min. 75), Karazor (Spalt, min. 18), Führic (Tiago Tomas, min. 82); El Khanouss, Undav, Demirovic (Pejcinovic, min. 75).

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Goles: 1-0, min. 12: Batrakov. 2-0, min. 15: Batrakov.

Árbitro: Chris Kavanagh (Inglaterra). Amonestó a los locales Yilmaz (min. 39), Sallai (min. 62) y Lucas Torreira (min. 85), y a los visitantes Karazor (min. 2), Undav (min. 39), Spalt (min. 45+2), Prömel (min. 61) y Hendriks (min. 79).

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Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Campeones disputado en el Rams Park (Estambul). Se guardó un minuto de silencio en memoria de Jesús de Miguel, futbolista español del Tenerife fallecido este martes a consecuencia de un fuerte golpe que sufrió el lunes durante un partido contra el Andorra.