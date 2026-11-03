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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Cuándo sale la convocatoria de la Selección Colombia para los juegos preparatorios contra Chile

Cuándo sale la convocatoria de la Selección Colombia para los juegos preparatorios contra Chile

Los dirigidos por Néstor Lorenzo tendrán doble confrontación frente a Chile en la fecha FIFA de noviembre, siendo uno de los encuentros en el estadio Pascual Guerrero.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de nov, 2026
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La Selección Colombia en uno de los partidos por fecha FIFA.
La Selección Colombia en uno de los partidos por fecha FIFA.
Getty Images

La Selección Colombia alista la revelación de su nómina oficial para la fecha FIFA de noviembre. Recordemos que la 'tricolor' tendrá doble confrontación frente a Chile, siendo uno de los compromisos de preparación en el estadio Pascual Guerrero en la ciudad de Cali.

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Según informó este martes 3 de noviembre el periodista Fabio Poveda en el programa 'Blog Deportivo' de Blu Radio, la publicación de la convocatoria es inminente y marcará el retorno de nombres habituales en el proceso de Néstor Lorenzo, entre ellos el mediocampista Jefferson Lerma.

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"La convocatoria (de la Selección Colombia) que va a salir esta semana, entre jueves o viernes, y que va a tener el regreso de esos jugadores que siempre estuvieron fijos en el proceso del técnico Néstor Lorenzo. Por ejemplo, seguramente Jefferson Lerma va a estar convocado en esa lista", afirmó el comunicador durante la emisión radial.

Jefferson Lerma Selección Colombia
Jefferson Lerma celebra gol con la Selección Colombia - Foto:
Getty Images

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A renglón seguido, Poveda complementó en el mencionado programa que "hay otros que siempre estuvieron ahí, que fueron mundialistas, que van a volver".

Recordemos que Lerma Solís no fue citado para los duelos de fogueo frente a México, Perú y Paraguay. Además, es clara la baja de Richard Ríos tras su lesión con el Al-Ittihad.

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De esta manera, sólo resta esperar la confirmación oficial por parte de la Federación Colombiana de Fútbol entre jueves y viernes, cuando se resuelvan las últimas dudas de la nómina y se ponga en marcha la logística para concentrar al grupo de convocados de cara a esta nueva cita internacional.

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Acá los datos de los duelos de fogueo de la Selección Colombia vs. Chile

Colombia vs. Chile

  • Día: 13 de noviembre.
  • Jornada: fecha FIFA de noviembre.
  • Estadio: Olímpico Pascual Guerrero (Cali).
  • Hora: Colombia: 7:00 p.m.
  • Transmisión por TV: Gol Caracol y DITU.
  • ONLINE: www.golcaracol.com

Chile vs. Colombia

  • Día: 17 de noviembre.
  • Jornada: fecha FIFA de noviembre.
  • Estadio: Nacional (Santiago de Chile).
  • Hora: 6:00 p.m. (Colombia)
  • Transmisión por TV: Gol Caracol y DITU.
  • ONLINE: www.golcaracol.com
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