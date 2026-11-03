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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Devis Vásquez le duró poco la alegría; le invalidaron penal atajado a Bruno Fernandes por invasión

A Devis Vásquez le duró poco la alegría; le invalidaron penal atajado a Bruno Fernandes por invasión

El guardameta colombiano le atajó un penal al portugués, este martes en Champions League; pero por invasión de sus compañeros, se tuvo que repetir y no tuvo el mismo final.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de nov, 2026
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Devis Vásquez atajándole una pena máxima a Bruno Fernandes, en Champions League
Foto: Getty Images.

Este martes, Manchester United recibió en casa a una Roma, que tuvo como principal novedad la titularidad del colombiano Devis Vásquez.

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Sin embargo, el 'cafetero' estuvo a la altura del duelo en Champions League, atajando pena máxima frente a un impetuoso Bruno Fernandes.

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Lamentablemente, a causa de una invasión por parte de sus compañeros de equipo, el cobro tuvo que repetirse y, ahí, el portugués anotó el 1-2 parcial para Manchester United.

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