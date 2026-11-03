A Devis Vásquez le duró poco la alegría; le invalidaron penal atajado a Bruno Fernandes por invasión

Este martes, Manchester United recibió en casa a una Roma, que tuvo como principal novedad la titularidad del colombiano Devis Vásquez.

Sin embargo, el 'cafetero' estuvo a la altura del duelo en Champions League, atajando pena máxima frente a un impetuoso Bruno Fernandes.

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Lamentablemente, a causa de una invasión por parte de sus compañeros de equipo, el cobro tuvo que repetirse y, ahí, el portugués anotó el 1-2 parcial para Manchester United.

Bruno Fernandes fallando un penal vs Roma en la Champions League. 😂😂😂😂 pic.twitter.com/PikDGEmnhf — MT2 (@madrid_total2) November 3, 2026