Marino Hinestroza la rompió con dos goles en Vasco 3-2 Corinthians y habló duro; "tengo talento"

Vasco da Gama recibió a Corinthians este sábado (24), en São Januário, por la jornada 32 del Campeonato Brasileño. Cruzmaltino ganó el partido 3-2, con goles de Puma Rodríguez y Marino Hinestroza, este último en dos ocasiones.
En una noche intensa en el estadio Caldeirão, Vasco abrió el marcador en el minuto 35 del primer tiempo con un gol del lateral derecho Puma Rodríguez. Al comienzo del segundo tiempo, el rival anotó por medio de Gustavo Henrique y Matheus Bidu. En el minuto 88, Marino, quien entró en lugar de Andrés Gómez, igualó el marcador para Colina. Finalmente, en el minuto 90, el delantero anotó el gol de la victoria para Vasco, asistido por el número 7, David.
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"Aceptamos la eliminación, nos lo tomamos con calma y seguimos adelante. Creo que eso nos dio fuerzas. Necesitábamos esta victoria y nos la merecíamos hoy", dijo el colombiano al finalizar el encuentro, recordando el duro golpe de hace unos días.
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"Hemos hecho un cóctel con la rabia, la decepción y la tristeza. Hoy lo hemos dado todo por la afición y por nosotros mismos. Hemos demostrado que este grupo se merece más de lo que ha conseguido hasta ahora. Vamos a seguir trabajando para intentar seguir dándoles esta alegría", agregó.
"Hace un tiempo dije que iba a darlo todo en este momento. Sabía que me faltaba un poco más de fuerza, porque sé que tengo mucho talento. No era por eso, por el talento. Sabía que tenía que esforzarme un poco más. Hoy mi trabajo, mi esfuerzo, ha dado sus frutos y creo que he dado un paso importante para mí, para el equipo y para esta afición que se lo merece de verdad", concluyó Hinestroza.
El próximo partido del Vasco está programado para el miércoles (29), en el estadio Nilton Santos, contra el Flamengo, a las 6:00 (hora Colombia), por el Campeonato Brasileño.
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