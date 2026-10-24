Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras América de Cali 3-1 Cúcuta

Este sábado, la jornada 16 de la Liga BetPlay II-2026 continuó con sus acciones y esta vez con el triunfo 3-1 de América de Cali sobre Cúcuta Deportivo. Los 'escarlatas' con miras a seguir buscando la cima de la tabla y los 'motilones' con el objetivo de seguir con vida en la clasificación del descenso.

A los cuatro minutos, los vallecaucanos se pusieron en ventaja con un centro de Luis Quiñones que concluyó con un cabezazo de Yeison Guzmán.

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Al 11', América lanzó una pelota al área, Quiñones, presionó, la robó y anotó con un zurdazo ajustado al palo.

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Cúcuta no bajó los brazos y anotó en el cierre de la primera parte. Jaime Peralta remató, Jean Fernandes atajó, pero Dayan Pérez no perdonó en el rebote con un 'testarazo'.



Para el segundo tiempo, la visita se quedó con un jugador menos, tras la expulsión de Léider Berdugo por una fuerte entrada sobre el tobillo de Guzmán.

Sobre el final, América armó una gran jugada colectiva que concluyó con un potente derechazo de Jan Lucumí.

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La victoria fue de los 'diablos rojos' que esta noche dormirán como líderes con 31 puntos.

Fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026

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Independiente Santa Fe 3-2 Millonarios

Boyacá Chicó 1-0 Atlético Bucaramanga

Junior 1-0 Águilas Doradas

América de Cali 3-1 Cúcuta Deportivo

Sábado 24 de octubre

Once Caldas vs. Deportivo Pereira

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Domingo 25 de octubre

Fortaleza vs. Deportivo Cali

Alianza Valledupar vs. Internacional de Bogotá

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto

Lunes 26 de octubre

Jaguares vs. Llaneros

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026