Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras América de Cali 3-1 Cúcuta

Este sábado, la jornada 16 de la Liga BetPlay II-2026 continuó con sus acciones y esta vez con el triunfo 3-1 de América de Cali sobre Cúcuta Deportivo. Los 'escarlatas' con miras a seguir buscando la cima de la tabla y los 'motilones' con el objetivo de seguir con vida en la clasificación del descenso.
A los cuatro minutos, los vallecaucanos se pusieron en ventaja con un centro de Luis Quiñones que concluyó con un cabezazo de Yeison Guzmán.
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Al 11', América lanzó una pelota al área, Quiñones, presionó, la robó y anotó con un zurdazo ajustado al palo.
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Cúcuta no bajó los brazos y anotó en el cierre de la primera parte. Jaime Peralta remató, Jean Fernandes atajó, pero Dayan Pérez no perdonó en el rebote con un 'testarazo'.
Para el segundo tiempo, la visita se quedó con un jugador menos, tras la expulsión de Léider Berdugo por una fuerte entrada sobre el tobillo de Guzmán.
Sobre el final, América armó una gran jugada colectiva que concluyó con un potente derechazo de Jan Lucumí.
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La victoria fue de los 'diablos rojos' que esta noche dormirán como líderes con 31 puntos.
Fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026
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Independiente Santa Fe 3-2 Millonarios
Boyacá Chicó 1-0 Atlético Bucaramanga
Junior 1-0 Águilas Doradas
América de Cali 3-1 Cúcuta Deportivo
Sábado 24 de octubre
Once Caldas vs. Deportivo Pereira
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Domingo 25 de octubre
Fortaleza vs. Deportivo Cali
Alianza Valledupar vs. Internacional de Bogotá
Atlético Nacional vs. Independiente Medellín
Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto
Lunes 26 de octubre
Jaguares vs. Llaneros
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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026
|POSICIÓN
|CLUB
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1
|América
|15
|+18
|31
|2
|Atl. Nacional
|14
|+16
|29
|3
|Dep. Cali
|15
|+14
|29
|4
|Millonarios
|16
|+10
|26
|5
|Bucaramanga
|14
|+9
|25
|6
|Santa Fe
|14
|+7
|25
|7
|Ind. Medellín
|14
|+2
|23
|8
|Cúcuta
|15
|-4
|21
|9
|Once Caldas
|15
|+2
|20
|10
|Tolima
|15
|0
|20
|11
|Águilas Doradas
|15
|-1
|19
|12
|Inter de Bogotá
|15
|-3
|17
|13
|Llaneros
|15
|-4
|17
|14
|Junior Barranquilla
|15
|-3
|15
|15
|Alianza Valledupar
|14
|-11
|15
|16
|Boyacá Chicó
|15
|-13
|15
|17
|Deportivo Pereira
|14
|-8
|13
|18
|Fortaleza
|14
|-6
|11
|19
|Jaguares
|14
|-12
|10
|20
|Dep. Pasto
|14
|-13
|9