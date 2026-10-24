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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras América de Cali 3-1 Cúcuta

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras América de Cali 3-1 Cúcuta

Este sábado, en el estadio Pascual Guerrero, América de Cali superó al Cúcuta Deportivo por la fecha 16 del fútbol profesional colombiano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de oct, 2026
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América de Cali vs. Cúcuta Deportivo.
América de Cali vs. Cúcuta Deportivo.
América de Cali.

Este sábado, la jornada 16 de la Liga BetPlay II-2026 continuó con sus acciones y esta vez con el triunfo 3-1 de América de Cali sobre Cúcuta Deportivo. Los 'escarlatas' con miras a seguir buscando la cima de la tabla y los 'motilones' con el objetivo de seguir con vida en la clasificación del descenso.

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A los cuatro minutos, los vallecaucanos se pusieron en ventaja con un centro de Luis Quiñones que concluyó con un cabezazo de Yeison Guzmán.

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Al 11', América lanzó una pelota al área, Quiñones, presionó, la robó y anotó con un zurdazo ajustado al palo.

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Cúcuta no bajó los brazos y anotó en el cierre de la primera parte. Jaime Peralta remató, Jean Fernandes atajó, pero Dayan Pérez no perdonó en el rebote con un 'testarazo'.

Para el segundo tiempo, la visita se quedó con un jugador menos, tras la expulsión de Léider Berdugo por una fuerte entrada sobre el tobillo de Guzmán.

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Sobre el final, América armó una gran jugada colectiva que concluyó con un potente derechazo de Jan Lucumí.

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La victoria fue de los 'diablos rojos' que esta noche dormirán como líderes con 31 puntos.

Fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026

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Independiente Santa Fe 3-2 Millonarios
Boyacá Chicó 1-0 Atlético Bucaramanga
Junior 1-0 Águilas Doradas
América de Cali 3-1 Cúcuta Deportivo

Sábado 24 de octubre
Once Caldas vs. Deportivo Pereira

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Domingo 25 de octubre
Fortaleza vs. Deportivo Cali
Alianza Valledupar vs. Internacional de Bogotá
Atlético Nacional vs. Independiente Medellín
Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto

Lunes 26 de octubre
Jaguares vs. Llaneros

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

POSICIÓNCLUBPJDGPUNTOS
1América15+1831
2Atl. Nacional14+1629
3Dep. Cali15+1429
4Millonarios16+1026
5Bucaramanga14+925
6Santa Fe14+725
7Ind. Medellín14+223
8Cúcuta15-421
9Once Caldas15+220
10Tolima15020
11Águilas Doradas15-119
12Inter de Bogotá15-317
13Llaneros15-417
14Junior Barranquilla15-315
15Alianza Valledupar14-1115
16Boyacá Chicó15-1315
17Deportivo Pereira14-813
18Fortaleza14-611
19Jaguares14-1210
20Dep. Pasto14-139
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