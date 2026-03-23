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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / “Marino Hinestroza todavía no esta en plena forma, pero le llegarán las oportunidades”

“Marino Hinestroza todavía no esta en plena forma, pero le llegarán las oportunidades”

El técnico del Vasco da Gama dio novedades sobre el presente del atacante colombiano Marino Hinestroza, con quien está teniendo charlas seguidas para que pueda destacar en el fútbol de Brasil.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 23 de mar, 2026
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Marino Hinestroza, extremo colombiano del Vasco da Gama.
Marino Hinestroza, extremo colombiano del Vasco da Gama.
Instagram oficial del Vasco da Gama

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