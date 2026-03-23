“Marino Hinestroza todavía no esta en plena forma, pero le llegarán las oportunidades”

Marino Hinestroza volvió a tener minutos y una oportunidad de demostrar su talento en Brasil con la camiseta de Vasco da Gama, en el partido del sábado contra Gremio, jugando 33 minutos en el triunfo 2-1, y su técnico luego de dicho compromiso decidió hablar sobre su rendimiento y cómo va su adaptación.

A pesar de que el cuadro de Río de Janeiro pagó 6 millones de dólares a Atlético Nacional para contratarlo, con el aval del anterior entrenador, Fernando Diniz, el joven atacante no ha logrado acoplarse en su regreso al balompié internacional.



Así es la actualidad de Marino Hinestroza en Brasil

Renato Gaucho, técnico del Vasco da Gama, aseguró hace algunas horas que el colombiano "ha estado entrenando bien. Cuando llegué al Vasco, me dijeron que no estaba en su mejor forma física, que estaba intentando recuperar su nivel. Se recuperó".

De forma jocosa, decidió contar que "bromeé con Marino durante la semana y le dije que "cuando llegué, dijiste que no estabas bien. Ahora, del 1 al 10, ¿qué puntuación te das?. Me dijo que un 11", relató el DT del cuadro brasileño.

Seguido a eso, Renato Gaucho decidió mencionar que le dijo a Hinestroza, tras su respuesta que "prepárate porque el domingo tendrás tu oportunidad".



Marino Hinestroza, extremo del Vasco da Gama. X de @VascodaGama

Publicidad

Ya sobre lo que mostró el atacante colombiano en la victoria 2-1 de Vasco da Gama sobre Gremio, el pasado sábado, opinó que "entró con normalidad, todavía no está en plena forma, pero seguro que nos ayudará. Le llegarán las oportunidades, como a cualquier otro jugador", dejando saber que confía en él, y espera se vuelva un futbolista importante como lo vienen siendo sus otros compatriotas en el equipo, Carlos Andrés Gómez, Carlos Cuesta y Johan Rojas.

En su actualidad en el elenco de Río de Janeiro, Marino Hinestroza acumula ocho partidos, cuatro de ellos en el Brasileirao, y otros cuatro en el campeonato carioca, aunque aún no ha podido marcar gol o dar una asistencia.