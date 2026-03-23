“Para la Selección Colombia, Croacia y Francia serán exigentes; acá también tenemos estrellas”

La Selección Colombia adelanta sus trabajos en Estados Unidos para los partidos contra Croacia y Francia, en esta fecha FIFA de encuentros preparatorios, que servirán como fogueo para el reto del Mundial 2026, a mitad de año.

Y de esa manera lo asumen los jugadores de la 'tricolor', como en el caso de Johan Mojica, quien atendió a Gol Caracol en Orlando, Florida, y allí destacó que "estar acá con los compañeros, cuerpo técnico y representar al país es lo más grato que tiene uno como futbolista".



En Selección Colombia se tienen confianza contra Croacia y Francia

El lateral izquierdo del Mallorca, de España, no quiso quitarle peso al alto nivel de los jugadores del combinado patrio, puntualizando que "acá también tenemos estrellas, a jugadores que llevamos tiempo en el fútbol de élite, a compañeros de Selección Colombia que están a un nivel máximo".

A pesar de eso, Johan Mojica mencionó que frente a Croacia y Francia "serán compromisos exigentes y pues estamos más pendientes del trabajo de nosotros para llegar lo más fuerte posible al Mundial y cuidar la salud y estar pendiente a detalles que hacen que en la exigencia máxima se vea el trabajo de estos meses".

James Rodríguez, Johan Mojica y Jhon Arias celebran un gol de la Selección Colombia Getty Images

Ya más a profundidad sobre los duros compromisos contra estos dos equipos europeos, señaló que "no hay ni que decir del nivel de Croacia con los últimos dos mundiales, y Francia también, donde han llegado a esas instancias. Jugadores que enfrentamos en nuestras ligas en Europa, nosotros debemos estar pendientes de hacer nuestro trabajo, el plan de juego que tenga el profe con la selección y creamos en nuestras capacidades, con la humildad que se debe tener y el respeto al rival, pero las selecciones se hacen grandes cuando primeramente se confía en si mismo".



Jhon Córdoba, tranquilo con la competencia en Selección Colombia

De entrada, el delantero chocoano se mostró feliz al llegar a la 'tricolor' tras anotar cuatro goles en un mismo partido con el Krasnodar, por lo que resaltó que "siempre es bueno llegar de esta forma y con ganas de aportarle a la Selección Colombia todo lo que puedo hacer".



Sobre los 3 delanteros que convocó Néstor Lorenzo, Córdoba analizó que "en la competencia está Rafael Santos Borré, Luis Javier Suárez, y lo bueno es que tenemos competencia sana y eso lo hace a uno más fuerte".

Jhon Córdoba, delantero de la Selección Colombia AFP

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Cabe recordar que los partidos de la Selección Colombia contra Croacia y Francia serán este jueves 26 de marzo y el domingo 29 de marzo, respectivamente, y se podrán ver EN VIVO, como siempre, por Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com y nuestras plataformas digitales.