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Gol Caracol  / Selección Colombia  / “Para la Selección Colombia, Croacia y Francia serán exigentes; acá también tenemos estrellas”

“Para la Selección Colombia, Croacia y Francia serán exigentes; acá también tenemos estrellas”

Este lunes desde Orlando, Estados Unidos, hablaron Johan Mojica y Jhon Córdoba sobre lo que serán los partidos preparatorios frente a Croacia y Francia, antes del Mundial 2026.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 23 de mar, 2026
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James Rodríguez y Luis Díaz - Selección Colombia.
James Rodríguez y Luis Díaz - Selección Colombia.
Getty Images.

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