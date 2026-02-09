Marino Hinestroza deja primeras impresiones en Brasil con Vasco da Gama; “tiene cierta ansiedad”

Marino Hinestroza va lento pero seguro en el Vasco da Gama, sumando minutos de a poco con el técnico Fernando Diniz, quien fue clave para que lo ficharan y le ganaran el pulso a Boca Juniors. Por eso, el estratega decidió salir a hablar de lo que viene siendo la adaptación del joven futbolista colombiano a su nuevo equipo, en especial en su regreso a Brasil, donde ya había estado con el Palmeiras.

Hasta el momento el vallecaucano ha disputado tres partidos, todos empezando desde el banquillo de suplentes y entrando en el remate de dichos compromisos, por lo que ha dado algunas luces de su talento, pero no se ha podido consolidar completamente, algo que ha generado inquietud en la prensa e hinchas, por el dinero que pagaron por él (6 millones de dólares), tras brillar con Atlético Nacional.



Marino Hinestroza y sus primeros partidos en Vasco

El DT Fernando Diniz fue el encargado de dedicar unas palabras en rueda de prensa hace algunas horas para detallar que el colombiano "creo que tiene cierta ansiedad, incluso por su perfil porque es un jugador muy enérgico e incisivo al que le gusta mucho enfrentarse a los rivales", pero de la misma manera mostrándose comprensivo con su presente ya que para él "lo que está pasando es normal, creo que es cuestión de tiempo que se sienta más cómodo y pueda desarrollar todo lo que es capaz de hacer".

Por su parte, en el más reciente encuentro de Vasco da Gama que ganó 2-0 frente al Botafogo, el domingo, entró al minuto 74 y la prensa analizó su actuación en el duelo. "Entró al campo al final del partido y no tuvo muchas oportunidades de demostrar sus habilidades", mencionaron sobre su poco tiempo de juego.

Marino Hinestroza, extremo colombiano del Vasco da Gama. Instagram oficial del Vasco da Gama

Marino Hinestroza debutó el pasado 2 de febrero en el 0-0 de su equipo contra el Madureira, por la fecha 5 del campeonato carioca. Luego, el 5 de febrero tuvo acción en el empate 1-1 contra el Chapecoense, por el Brasileirao, entrando al minuto 80 por Nuno Moreira.



Ahora, el próximo partido del colombiano con el Vasco da Gama será este miércoles 11 de febrero frente al Bahía, donde se espera siga teniendo tiempo de juego, y pueda acoplarse como lo han hecho otros 'cafeteros' del plantel como Carlos Andrés Gómez, Johan Rojas y Carlos Cuesta.