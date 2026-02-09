La rebeldía de Cristiano Ronaldo obligaría a Al Nassr a ir por estrella del Liverpool

Cristiano Ronaldo sigue en rebelión con Al Nassr. El portugués ya acumula dos partidos sin aparecer entre los convocados por su equipo para los duelos de la Saudi Pro League, por lo que ya le estarían buscando un reemplazo en el próximo mercado de fichajes.

La molestia del ex Manchester United se generó por la reciente contratación de Karim Benzema por parte de Al Hilal, lo cual no le gustó para nada porque, según él, se adultera la competición ya que con la llegada del 'gato' el equipo azul completó un equipo de ensueño, formado por varios jugadores con vasta experiencia en el fútbol europeo. Esta situación, sumada a que Al Hilal hace parte del PIF (Fondo de Inversión Publica de Arabia Saudita), al igual que 'los caballeros de Najd', pero recibe mucho más dinero para reforzarse, han hecho que el 'Bicho' se niegue a jugar nuevamente en territorio árabe.

Sin el 'luso', el Al Nassr ha ganado los dos partidos que ha jugado en este mes (0-1 frente a Al Riyadh y 2-0 contra Al Ittihad), sin embargo, sus compañeros no lo han olvidado, incluso haciendo su celebración característica a la hora de marcar. Además, en el último duelo que jugaron, los hinchas no se quedaron atrás y también le manifestaron todo su apoyo, exhibiendo unas pancartas con el número 7 cuando transcurría ese mismo minuto del encuentro.



Mohamed Salah sería el recambio de Cristiano en Al Nassr

De acuerdo con informacion del diario inglés 'The Mirror', Mohamed Salah arribaría al equipo amarillo en caso tal de una eventual salida del capitán de la Selección de Portugal del equipo. El egipcio, quien tuvo algunos incovenientes con su técnico en el Liverpool, Arne Slot, en un tramo de esta temporada, sería objeto de interes de la directiva de Al Nassr, aprovechando su edad y que termina contrato en junio de 2027.

Mohamed Salah, delantero del Liverpool. AFP

Según lo dicho por el medio, los saudíes le triplicarían el sueldo al 'faraón', que actualmente es de 400.000 libras semanales (24 millones de euros anuales), por lo que irían con todo por los servicios del extremo de 33 años. En esta temporada, Salah ha participado en 25 juegos, en los cuales ha logrado un registro de seis goles y seis asistencias. En total, en su trayectoria en el equipo de Merseyside ha cosechado nueve títulos, entre los que se destacan la Champions League de la temporada 2018/2019, que cortó una sequía de 14 años sin levantar la 'orejona', por lo que su partida dejaría un enorme hueco en la Premier League y representaría un excelente fichaje de parte del Al Nassr.

