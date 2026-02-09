"Jhon Durán tiene las condiciones para ser el mejor jugador de Colombia, pero debe mentalizarse"

El mercado de fichajes en el fútbol de Europa sigue contando con el protagonismo de los jugadores de nuestro país. Así se confirmó hace pocas horas cuando el Zenit, de Rusia, informó de manera oficial la contratación del atacante Jhon Jáder Durán, quien llegó procedente del Fenerbahçe, de Turquía, en donde se encontrará con el cartagenero Wilmar Barrios.

Este nuevo cambio de camiseta, ya ha jugado en el exterior con Chicago Fire, de la MLS; Aston Villa, de Inglaterra; Al Nassr, de Arabia; el referido club turco y ahora arribando al balompié ruso; trajo consigo múltiples opiniones sobre el antioqueño en las redes sociales y en la prensa nacional.

En ese aspecto, Gol Caracol habló con Eudalio Arriaga, surgido hace años en la cantera de Envigado y campeón con la Selección Colombia de la Copa América 2001, quien entregó su concepto de Durán.

"Jhon Durán es un chico de condiciones impresionantes, es joven, a mí no me gusta meterme en la vida personal de nadie y somos humanos. Ahora hay que ver con todo lo que tienen que convivir estos muchachos, todo lo que pasan, el tema de las redes. El jugador de hoy es más profesional y uno después de retirado dice: "si yo me hubiera cuidado". Él viene pasando diferentes experiencias en su carrera y ahí va. Los futbolistas ahora se cuida mejor, se entrena mejor y tanto Durán, como otros muchachos tienen una cantidad de cosas. que nosotros no teníamos. Eso lo deben aprovechar", comentó de entrada el exjugador de Junior de Barranquilla y Danubio, de Uruguay.



Publicidad

La nueva figura del Zenit ha estado cercano a polémicas y generalmente todas las situaciones que lo rodean están cargadas de hermetismo. Sin embargo, sus condiciones en la cancha como delantero fuerte, potente y olfato de gol son inobjetables.

Jhon Durán, nuevo jugador del Zenit - Foto: Zenit Oficial

El 'Cojo' Arriaga complementó sus conceptos y apuntó que "de Durán se habla de su forma de ser, pero más de eso por lo que he visto, tiene todo para ser el mejor delantero de Colombia, pero si no se mentaliza se le pueden complicar las cosas. Tiene que dar cosas aparte, él es muy bueno, pero todo lo que venga dependerá de él".

Publicidad

Ahora, se tiene la expectativa de ver cómo se adapta Jhon Durán a la disciplina del Zenit y si finalmente allí encuentra en ritmo parejo, en pro de volver a sonar fuerte en el fútbol de Europa, en donde ya conocen de sus condiciones.

Vea acá la entrevista completa de Eudalio Arriaga en el Anecdotario de Gol Caracol