Por Luis Díaz salió a relucir el nombre de James Rodríguez en Bayern Múnich; dato contundente

Bayern Múnich volvió a la senda del triunfo en la Bundesliga de la mano de Luis Díaz, tras una derrota y un empate que preocuparon en el entorno del equipo bávaro. Pero con una presentación impecable del atacante colombiano retomaron la alegría y la tranquilidad, algo que puso al guajiro como la figura de la jornada en la Liga de Alemania.

Y mientras se sigue hablando del nacido en Barrancas y sus triplete de goles en el 5-1 sobre el Hoffenheim, se conoció de una particular estadísticas en la que solo aparecía hasta la fecha otro crack de nuestro país, James Rodríguez, quien también sabe lo que es vestir la camiseta del cuadro bávaro.



James Rodriguez y Luis Díaz hacen historia en Alemania

En las redes sociales se dio a conocer que el '10' y el '7' de nuestra Selección Colombia son los únicos jugadores de nuestro país que han marcando un triplete en la Bundesliga, y ambos casualmente lo han hecho con el Bayern Múnich, a pesar de que por territorio teutón han pasado otros futbolistas importantes como Adolfo 'Tren' Valencia, Jhon Córdoba, Elkin Soto, Rafael Santos Borré, entre otros.

Cabe recordar que James Rodríguez estuvo en el cuadro bávaro en las temporadas 2017/18 y 2018/19, disputando 67 partidos, marcando 15 goles y dando 20 asistencias, dejando buenos números, aunque con el arranque de campaña de Luis Díaz, ya lo superó sumando todas las competencias. El capitán de la 'tricolor' pudo quedarse en el club de Baviera, ya que estaba en préstamo desde el Real Madrid, pero decidió no seguir a pesar de que desde la institución harían el esfuerzo de comprarlo. Regresó a España pero no tuvo protagonismo en los 'merengues', con Zinedine Zidane como entrenador.

El 17 de marzo del año 2019 fue cuando el cucuteño marcó un triplete. Aquella noche se disputó el partido de la fecha 26 en la Bundesliga contra el Mainz, donde dijo presente con treas grandes anotaciones en una abultada victoria por 6-0.



Luis Díaz y James Rodríguez en Bayern Múnich AFP

De hecho, la rápida adaptación de 'Lucho' en el Bayern lo tienen como titular indiscutible, y hasta como el segundo máximo goleador de la Bundesliga actualmente, tras 21 fechas disputadas. El oriundo de Barrancas ya registra 13 anotaciones, solo superado por Harry Kane, que tiene 24 y es el líder absoluto en este ítem.

Lo cierto es que la presencia de Luis Díaz en Alemania ha sido satisfactoria luego de dejar el Liverpool de Inglaterra, teniendo la confianza de su técnico Vincent Kompany, entendiéndose con sus compañeros y armando un tridente ofensivo poderoso con el francés Michael Olise y el británico Harry Kane.