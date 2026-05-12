Mateo Cassierra, el hombre 'sensación' en Atlético Mineiro; sus números respaldan buen momento

Mateo Cassierra nuevamente da de qué hablar en territorio brasileño, luego de su más reciente y lúcida actuación con Atlético Mineiro; cuadro con el que volvió a reportarse con gol, pero en esta ocasión, frente al Botafogo.

Y es que, pese a que todo pasó de alegría a tristeza sobre el final, debido al tanto del conjunto de Río de Janeiro sobre el final; para nada le quita mérito al atacante ‘cafetero’, quien sigue acumulando importantes presentaciones con el equipo ‘galo’.

Según pudo conocer ‘Gol Caracol’, “en el club lo consideran un jugador muy importante de cara al futuro inmediato; incluso, Cassierra físicamente se encuentra en pleno estado y a nivel futbolístico está adaptado 100% al equipo. Reflejo de esto, son sus números y rendimiento en los más recientes partidos”.

Durante los últimos cinco compromisos, Mateo ha sido titular en cuatro de ellos; anotando tres goles y poniendo una asistencia. Además, en el clásico frente a Cruzeiro marcó, puso un pase gol y fue reconocido como el MVP del compromiso.



Sumado a eso, tiene una estadística muy favorable de cara al arco rival, con ocho tiros, siendo cinco de ellos a puerta.

Mateo Cassierra, colombiano de Atlético Mineiro. Mineiro.

Publicidad

Otras estadísticas resaltan al colombiano como el quinto mejor jugador del Brasileirao, con base a los últimos cinco encuentros. En ellos, Cassierra ha tenido una efectividad del 90% en los pases, un 42% de efectividad en los duelos ganados, un 60% de tiros a portería y un 40% de eficacia en los goles anotados.

Todos estos números tienen a Mateo hablando de él en territorio brasileño, donde se destaca de gran manera su capacidad goleadora y alza futbolística, que, evidentemente, lo pone en el radar de la Selección Colombia a pocos días de que inicie la Copa del Mundo 2026; este, uno de los sueños del delantero de Atlético Mineiro, como lo ha mencionado en ocasiones anteriores.