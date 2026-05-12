Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Mateo Cassierra, el hombre 'sensación' en Atlético Mineiro; sus números respaldan buen momento

Mateo Cassierra, el hombre 'sensación' en Atlético Mineiro; sus números respaldan buen momento

El colombiano da de qué hablar en territorio brasileño, respecto a lo que han sido sus más recientes y goleadoras actuaciones con el Atlético de Mineiro.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de may, 2026
Comparta en:
Mateo Cassierra festejando anotación con Atlético Mineiro.
Mateo Cassierra festejando anotación con Atlético Mineiro.
Foto: Getty Images.

Mateo Cassierra nuevamente da de qué hablar en territorio brasileño, luego de su más reciente y lúcida actuación con Atlético Mineiro; cuadro con el que volvió a reportarse con gol, pero en esta ocasión, frente al Botafogo.

Y es que, pese a que todo pasó de alegría a tristeza sobre el final, debido al tanto del conjunto de Río de Janeiro sobre el final; para nada le quita mérito al atacante ‘cafetero’, quien sigue acumulando importantes presentaciones con el equipo ‘galo’.

  1. 'Cucho' Hernández festejando golazo con Real Betis, por la Liga de España.
    'Cucho' Hernández festejando golazo con Real Betis, por la Liga de España.
    Foto: Getty Images.
    Colombianos en el exterior

    El 'Cucho' Hernández anotó importante gol con Betis, en Liga, y marcó histórico hecho en el club

  2. James Rodríguez, volante colombiano, debutó con Minnesota United, en la fecha 4 de la MLS
    James Rodríguez, volante colombiano, debutó con Minnesota United, en la fecha 4 de la MLS
    AFP
    Colombianos en el exterior

    James Rodríguez, sin estabilidad antes del Mundial 2026: en Minnesota United dirá adiós

Según pudo conocer ‘Gol Caracol’, “en el club lo consideran un jugador muy importante de cara al futuro inmediato; incluso, Cassierra físicamente se encuentra en pleno estado y a nivel futbolístico está adaptado 100% al equipo. Reflejo de esto, son sus números y rendimiento en los más recientes partidos”.

Durante los últimos cinco compromisos, Mateo ha sido titular en cuatro de ellos; anotando tres goles y poniendo una asistencia. Además, en el clásico frente a Cruzeiro marcó, puso un pase gol y fue reconocido como el MVP del compromiso.

Sumado a eso, tiene una estadística muy favorable de cara al arco rival, con ocho tiros, siendo cinco de ellos a puerta.

Mateo Cassierra, colombiano de Atlético Mineiro.
Mateo Cassierra, colombiano de Atlético Mineiro.
Mineiro.

Publicidad

Otras estadísticas resaltan al colombiano como el quinto mejor jugador del Brasileirao, con base a los últimos cinco encuentros. En ellos, Cassierra ha tenido una efectividad del 90% en los pases, un 42% de efectividad en los duelos ganados, un 60% de tiros a portería y un 40% de eficacia en los goles anotados.

Todos estos números tienen a Mateo hablando de él en territorio brasileño, donde se destaca de gran manera su capacidad goleadora y alza futbolística, que, evidentemente, lo pone en el radar de la Selección Colombia a pocos días de que inicie la Copa del Mundo 2026; este, uno de los sueños del delantero de Atlético Mineiro, como lo ha mencionado en ocasiones anteriores.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Mateo Cassierra

Atlético Mineiro

Liga de Brasil

Publicidad

Publicidad

Publicidad