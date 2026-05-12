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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Junior vs. Once Caldas, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de Liga BetPlay I-2026

Junior vs. Once Caldas, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de Liga BetPlay I-2026

Este miércoles, en el estadio Romelio Martínez, Junior recibirá a Once Caldas, por el juego de vuelta de los cuartos de final del fútbol profesional colombiano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de may, 2026
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Junior vs. Once Caldas - Liga BetPlay I-2026.
Junior vs. Once Caldas - Liga BetPlay I-2026.
COLPRENSA - IA.

Este miércoles, en Barranquilla se conocerá el último clasificado a las semifinales de la Liga BetPlay I-2026. Junior y Once Caldas se verán las caras de nuevo luego del reñido duelo que disputaron el pasado domingo en Manizales, que dejó como marcador un 1-0 a favor de los 'tiburones'. Este segundo round se llevará a cabo en el estadio Romelio Martínez (El Metropolitano se encuentre en remodelaciones), a las 8:00 p.m. (hora Colombia).

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Así fue Once Caldas 0-1 Junior, en Manizales

El Junior se impuso por 0-1 como visitante frente al Once Caldas en un encuentro marcado por las imprecisiones del local que le costaron el partido en el estadio Palogrande de Manizales, por lo que con este resultado el club barranquillero pone un pie en las semifinales de la liga colombiana.

Con un gol de penal anotado por el paraguayo Guillermo Paiva al minuto 43, el Junior de Barranquilla tomó la delantera.

El encuentro se jugó con intensidad y sin cortes hasta el minuto 31 cuando Andrés Felipe Roa vio la cartulina amarilla tras llegar tarde a la disputa del balón.

Después de varios intentos fallidos del Once Caldas, la primera parte del partido terminó con los tiburones de Barranquilla a la cabeza.

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En el arranque de la segunda parte, los locales de Manizales realizaron una modificación con el ingreso de Dannovi Quiñones y la salida de Luis Sánchez.

En el minuto 52 el arbitro señaló penal a favor de Once Caldas, pero fue observado por el VAR y finalmente anulado, por lo que el equipo se quedó sin la posibilidad de empatar el encuentro.

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Al concluir los 45 reglamentarios del segundo tiempo, el colegiado otorgó seis minutos más, que no alcanzaron para los locales.

Junior de Barranquilla vs. Once Caldas
Junior de Barranquilla vs. Once Caldas; Liga Bet Play
Colprensa

Hora y dónde ver Junior vs. Once Caldas, por la Liga BetPlay I-2026

Fecha: miércoles 13 de mayo.
Hora: 8:00 p.m. (hora Colombia).
Estadio: Romelio Martínez, en Barranquilla.
Transmisión: televisión cerrada.

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