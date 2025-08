"La mayoría de los jugadores que trajimos eran los que queríamos; toma tiempo, pero van a encajar"

El arranque de Millonarios en la Liga BetPlay 2025-II ha dejado insatisfecha a su hinchada, principalmente por la falta de resultados positivos. A pesar de los refuerzos que llegaron al equipo, el rendimiento colectivo aún no cumple con las expectativas.

Ante este panorama, el técnico David González en rueda de prensa en la sede del club, se pronunció sobre los fichajes y la situación actual del equipo, que comienza a generar preocupación entre los aficionados. El entrenador envió un mensaje de calma y confianza, asegurando que han mostrado una evolución respecto a los primeros compromisos.

- ¿Cuál es el análisis de por qué el equipo aún no despega?

"Ha habido mejoría, lo vimos ante el partido contra Llaneros y el juego frente a Medellín. Lamentablemente, cuando no se gana, ese tipo de análisis no se valoran. Contra Medellín competimos, sometimos al rival y no recibimos ni un solo tiro al arco. Esas son las cosas a las que debemos aferrarnos para construir. Si empezamos a concretar las que generamos, la narrativa será diferente. Hubo una mejoría clara en ganas y en el deseo de ganar".

- ¿Se siente satisfecho con las recientes incorporaciones?

"Soy testigo del trabajo arduo que se ha hecho. La mayoría de los jugadores que trajimos eran los que queríamos. Ahora que el libro de pases está cerrado, los resultados no han sido los esperados y eso hace que uno no pueda decir que está satisfecho, porque se malinterpreta, pero estoy convencido de que los refuerzos van a encajar. Toma tiempo. Hubo muchas salidas y muchas llegadas, pero los nuevos mostrarán por qué los trajimos".

Millonarios recibe este jueves a Real Cartagena en la Copa BerPlay 2025. Colprensa

- El hincha reclama por la actitud del equipo, ¿qué mensaje les envía?

"Comparto que la actitud del equipo siempre debe ser ir al frente, ganar duelos. Sabemos que cuando el resultado no acompaña, lo malo se ve más y lo bueno se opaca. Eso lo entendemos y lo asumimos. Lo hablamos en el grupo: debemos ser conscientes del escudo que llevamos y salir a darlo todo, porque ganar es lo único que realmente hace que se note el esfuerzo".

- ¿Cuándo regresa Leonardo Castro a convocatoria?

"Estamos muy contentos con la evolución de 'Leo'. Esta semana ha trabajado con el grupo, sin duelos, pero ya está en cancha, pateando y haciendo cosas que no esperábamos tan pronto. Está en la etapa final de su recuperación. Aún no puedo dar una fecha exacta de regreso porque puede ser antes o después, pero ya es cuestión de semanas".

- ¿Qué ha sucedido con Jorge Arias y Bruno Sávio?

"Jorge lleva más sesiones de entrenamiento que Bruno, que hoy (miércoles) fue su quinta práctica; estamos tratando de acelerarlo al máximo porque lo necesitamos. Quedan casi dos días para tomar una decisión. Jorge ya está a punto y es elegible para la convocatoria".