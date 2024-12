Miguel Ángel Borja armó pelea con referente de River Plate y salió regañado

Miguel Ángel Borja tuvo todo tipo de sensaciones a lo largo del partido, pues empezó siendo suplente, entró en el minuto 62, anotó el 2-0 parcial en el 69 y festejó con rabia delante de la afición.

Acto seguido, le dedicó la definición a Marcelo ‘Muñeco’ Gallardo , su entrenador y quien estaba de luto por la muerte de su padre. En consecuencia, el ‘cafetero’ corrió y lo abrazó, con lo que también habría buscado congeniar un poco más con él, ya que el técnico lo tiene en la banca de emergentes a pesar de ser el máximo artillero de la plantilla.

Pero el ‘show’ del cordobés no paró ahí, ya que posteriormente se vio trenzado en un tenso alegato con uno de los referentes de la escuadra ‘millonaria’: el experimentado Gonzalo ‘Pity’ Martínez.

Miguel Ángel Borja armó pepea y salió regañado en River Plate

El problema se presentó en el minuto 90, cuando hubo una pena máxima a favor de los dueños de casa, que iban 3-0 arriba en el marcador. En ese instante, el colombiano quería volver a marcar, tomó la pelota y se dirigió al punto penal para hacer la ejecución.

Sin embargo, el popular ‘Pity’ Martínez, que estaba en blanco y también quería su gol, hizo lo mismo y puso otro balón. En consecuencia, hubo alegato entre ambos en pleno terreno de juego.

Fue así como Martínez, uno de los hombres de peso de la nómina, le dio al ‘cafetero’ lo que se podría interpretar como una orden a modo de reprimenda, pues le gritó: “¡Voy a patear, Miguel!”.

En consecuencia, Marcos ‘Huevo’ Acuña, otro de los pesos pesados del equipo, se acercó al cordobés y se lo llevó mientras le pedía que no armara más alboroto. “Dale, Miguel”, le decía.

Al final, a Borja le tocó retirarse a regañadientes para ver cómo su compañero mandaba la bola al fondo de la red para sellar la victoria que instaló a los 'millonarios' en la próxima edición de la Copa Libertadores.

Lo particular fue que Gallardo no intervino ni se le vio dando indicaciones sobre quién debía ejecutar la falta. Lo cierto fue que el inconveniente no pasó a mayores si se tiene en cuenta que el propio colombiano terminó abrazando al ‘Pity’ en el festejo del gol.