Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras 2-2 de Nacional y Fortaleza

Este sábado 16 de agosto continuó la séptima jornada de la Liga BetPlay II-2025 con tres compromisos, y los encargados de cerrar la fecha sabatina fueron Atlético Nacional y Fortaleza en el Atanasio Girardot.

El 'verdolaga' jugó con un equipo alternativo contra los 'amix', pensando en la confrontación ante Sao Paulo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. No obstante, el equipo bogotano le 'plantó cara' a los dirigidos por Javier Gandolfi, quien para los segundos 45 minutos tuvo que enviar al campo de juego a varios de los titulares.

Finalmente, el juego en la capital de Antioquia quedó 2-2. En Nacional anotaron Jhon Harold Balanta, en propia puerta al minuto 21, y de Marlos Moreno, al 80'. Por el lado de Fortaleza convirtieron Emilio Aristizábal y Yesid Díaz, a los 36 y 39 minutos, respectivamente.

Nacional vs. Fortaleza, por Liga BetPlay Colprensa

Antes, en el estadio Metropolitano de Techo, La Equidad superó 2-1 a Llaneros. Los tantos de los 'asegurados' fueron anotados por Kevin Parra y Joider Micolta. Mientras que el tanto de los de 'villavo' fue convertido por Andrés Domingo López.

También este sábado midieron fuerzas Águilas Doradas y Boyacá Chicó, inclinándose la balanza para los 'dorados' por marcador de 2-0 en el Alberto Grisales.



Tabla de posiciones de la Liga Betplay II-2025

Junior - 14 puntos (6 PJ y +8 DG) Atlético Nacional - 12 puntos (7 PJ y +6) Llaneros - 11 puntos (7 PJ y +3 DG) Fortaleza - 11 puntos (7PJ y +2DG) Pereira - 11 puntos (7 PJ y +1DG) Medellín - 10 puntos ( 6 PJ y +1 DG) Tolima - 10 puntos ( 6 PJ y +1DG) Envigado - 9 puntos ( 6 PJ y +1DG) Santa Fe - 9 puntos (6 PJ y +1DG) La Equidad - 9 puntos (7PJ y -1 DG) Deportivo Cali - 9 puntos (7 PJ y -2 DG) Bucaramanga - 7 puntos (4 PJ y +2 DG) Águilas Doradas - 7 puntos (7 PJ y -0 DG) Boyacá Chicó - 6 puntos (7 PJ y -3 DG) Alianza FC - 6 puntos (7PJ y -5 DG) Pasto - 5 puntos (4 PJ y 0 DG) Unión Magdalena - 5 puntos (6 PJ y -6 DG) América - 4 puntos (5 PJ y -2 DG) Once Caldas - 3 puntos (6 PJ y -4 DG) Millonarios - 1 punto (4 PJ y -3 DG)

Los resultados de la fecha 7 de la Liga BetPlay II-2025:

Deportivo Cali 3-1 Unión Magdalena

Deportivo Pereira 2-1 América

Alianza FC 0-0 Once Caldas

La Equidad 2-1 Llaneros FC

Águilas Doradas 2-0 Boyacá Chicó

Atlético Nacional 2-2 Fortaleza

El resto de la fecha:

