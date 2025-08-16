Nacional no pudo en casa e igualó 2-2 con Fortaleza en el Atanasio Girardot

Atlético Nacional y Fortaleza protagonizaron un partido lleno de emociones este sábado en el estadio Atanasio Girardot. En duelo correspondiente a la séptima fecha de la Liga BetPlay Dimayor II-2025, ambos equipos igualaron 2-2 en un choque que dejó goles, errores y un cierre vibrante.

Desde el inicio, Fortaleza mostró una mejor disposición en el campo, imponiendo intensidad y presión alta sobre un Nacional que presentó una nómina alternativa pensando en el compromiso de vuelta ante São Paulo por los octavos de final de la Copa Libertadores. Aun así, los dirigidos por Javier Gandolfi lograron ponerse en ventaja a los 21 minutos, cuando Jhon Balanta, en un intento de jugar atrás con su arquero, terminó enviando el balón en propia puerta para el 1-0 parcial.

La reacción del cuadro bogotano fue inmediata. Apenas cinco minutos después, un error en salida del conjunto 'verdolaga' fue aprovechado por Emilio Aristizábal, quien no perdonó y definió con calidad por encima de Kevin Mier, aplicando la conocida "ley del ex". Fortaleza mantuvo el ímpetu y a los 29 minutos Yesid Díaz marcó el 2-1, con el que los visitantes se marcharon al descanso en ventaja.

En el segundo tiempo, Gandolfi movió el banco y envió al campo a varios de sus titulares habituales en busca de mayor peso ofensivo. Nacional ganó protagonismo y adelantó líneas, pero se encontró con la solidez del arquero Jordan García, figura en varios pasajes del compromiso al contener las aproximaciones verdolagas.

El esfuerzo del local finalmente tuvo recompensa a diez minutos del final. Marlos Moreno, uno de los jugadores más incisivos tras su ingreso, recibió un balón dentro del área y cayéndose puso el 2-2 definitivo, desatando la celebración en las tribunas del Atanasio.

Nacional vs. Fortaleza, por Liga BetPlay Colprensa

El empate dejó sensaciones divididas. Fortaleza demostró carácter y personalidad en una plaza complicada, sumando un punto importante como visitante. Nacional, por su parte, mostró altibajos con un equipo mixto, aunque rescató sobre el final un resultado que le permite mantenerse en la parte alta de la tabla mientras concentra sus fuerzas en la Copa Libertadores.

El Atanasio fue testigo de un compromiso con intensidad de principio a fin, donde los errores defensivos y las individualidades ofensivas marcaron el rumbo de un duelo que terminó siendo justo con el reparto de puntos.

Ficha técnica

(2) Atlético Nacional: Harlem Castillo; Joan Castro, Simón García, César Haydar, Andrés Salazar; Luis Landazuri, Elkin Rivero (Jorman Campuzano)', Matheus Uribe (Marlos Moreno); Billy Arce (Edwin Cardona), Andrés Sarmiento (Alfredo Morelos); Juan Bauza (Juan Obando).

Técnico: Javier Gandolfi

(2) Fortaleza: Jordan García; Jonathan Marulanda (Edwin Cabezas), Yesid Díaz, Jhon Balanta, Sebastián Valencia; Leonardo Pico, Kevin Balanta; Andrés Amaya (Santiago Cuero), Andrés Ricaurte (Andrés Arroyo), Kelvin Florez (Luis Escorcia), Emilio Aristizábal (Santiago Córdoba).

Técnico: Sebastián Oliveros

Goles: Jhon Balanta (E) 21, Emilio Aristizábal (36'), Yesid Díaz (39') y Marlos Moreno (80').