Miguel Monsalve sigue sin debutar en Gremio, pero su técnico le dio un 'espaldarazo'

El volante colombiano Miguel Monsalve aún no ha debutado con Gremio, ya que el técnico Renato Portaluppi no le ha dado minutos para demostrar su gran potencial. El estratega afirmó que el momento que atraviesa el equipo es muy difícil para poder darle tiempo de juego a los refuerzos.

Tras la victoria sobre Vasco, Renato habló sobre los refuerzos, especialmente sobre el colombiano Monsalve. En declaraciones al diario deportivo 'Ge Globo', el técnico de Gremio enfatizó que los refuerzos llegaron en un momento complicado: "Me preguntas por Arezo, como Miguel, que me muero por darle una oportunidad. Llegaron en un momento tumultuoso. Necesitan conocer el mínimo del grupo, las características de sus compañeros. Arezo llevaba dos meses sin jugar. No tiene sentido decirlo de inmediato, hace falta ritmo en el juego", afirmó.

Además, dejó claro que su intención es proteger a los jugadores y ayudarlos a integrarse al grupo para que puedan desempeñarse de la mejor manera: "Tengo que pulir y corregir defectos que tiene el jugador y protegerlo, para que encuentre ritmo, conozca el grupo, las características, puedo conocerlo mejor. A menos que llegue un jugador que esté muy por encima de la media, pues dale la camiseta y a jugar. No es el caso. Tenemos esta preocupación con los últimos cuatro jugadores fichados por este motivo", concluyó.

¿Qué dijo Miguel Monsalve tras su llegada al Gremio?

Y es el Medellín le dedicó un emotivo video en el que el propio futbolista le da un último adiós a la institución, con el sentimiento que conlleva irse tanto del país, como del club que lo vio nacer. "Llegué acá a los cuatro años con la inocencia del niño que quería divertirse jugando al fútbol y con el deseo de ser futbolista profesional en algún momento. ¿Quién iba a pensar que la vida me iba a tener un camino tan soñado? Estar en el lugar que amo, en mi casa. 16 años viviendo los momentos más lindos. Situaciones buenas y malas, pero siempre con las ganas del niño que quería ser alguien en el equipo que amaba y puedo decir que le cumplí muchas cosas. El que anhelaba jugar con sus ídolos. El que metía goles en El Atanasio".

"Soñé tantas cosas y cumplir la mayoría. Hoy me voy de mi casa con la satisfacción de haber hecho las cosas bien, pero con la tristeza que causan las despedidas. Es cerrar una etapa en mi vida muy especial. Finalmente, quiero agradecerle a directivos y cuerpos técnicos y jugadores y a todas las personas que hicieron parte de este proceso. Se me hace difícil enumerarlas 1 por 1, pero todas tienen un valor muy especial para mí y agradecerle a la hinchada, que siempre me brindaron su apoyo y su cariño. Y que sepa que aquí siempre va a haber un hincha más. Algún día volveré para comprar ese sueño tan a mi lado que es el ser campeón con el equipo que amo", con una notable emoción se despidió Miguel Monsalve.

Se espera que el joven y talentoso mediocampista tenga pronto su oportunidad en Gremio, aunque los siguiente rivales del elenco de Porto Alegre son Corinthians y Athletico Paranense.