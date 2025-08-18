Sao Paulo vs Nacional EN VIVO; hora y dónde ver el partido por TV de Libertadores

Sao Paulo y Atlético Nacional se juegan este martes la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores, en un partido sin favoritos y al que ambos equipos llegan con plena confianza en sus posibilidades de clasificación.

Los colombianos llegan a Brasil sabiendo que fueron superiores en el partido de ida, disputado el pasado martes en Medellín, y en el que se les escapó la victoria (0-0) por los dos penaltis errados por Edwin Cardona.



Sao Paulo vs Nacional EN VIVO hora y dónde ver el partido de Copa Libertadores:

Fecha: martes 19 de agosto de 2025

Hora: 7:30 p.m. (hora colombiana)

Estadio: MorumBIS (Sao Paulo, Brasil)

Transmisión: ESPN y Disney Plus

Pero en territorio brasileño, São Paulo debería de tener la ventaja que significa jugar con el apoyo de su afición en casa, donde el equipo lleva una racha de cuatro victorias seguidas.

São Paulo sigue sin poder contar ni con el delantero Jonathan Calleri ni con el creativo Oscar, ambos lesionados, pero podría tener un refuerzo de peso en el sector ofensivo: Lucas Moura.

Duelo entre Atlético Nacional vs. Sao Paulo, por Copa Libertadores. Foto: AFP.

Publicidad

El centrocampista se acaba de recuperar de una seguidilla de lesiones y lleva dos partidos seguidos entrando unos minutos en la segunda parte, para rodarse y ganar confianza.

En el último partido de la liga brasileña, el pasado fin de semana, anotó un gol, el primero en seis meses, y supuso un refuerzo importante para el sector ofensivo, que estaba plagado de juveniles, puesto que el técnico Hernán Crespo decidió reservar a los titulares con el objetivo de que estén frescos para la Libertadores.

Publicidad

Así, São Paulo cosechó un empate 2-2 en su visita a Sport Recife, último colocado en la liga, un resultado que dejó al conjunto paulista en la sexta posición de la liga, en zona de clasificación a la Libertadores, con 29 puntos, a 14 puntos del liderato, que ya se antoja un objetivo imposible.

Atlético Nacional, por su parte, viene de cosechar el mismo resultado en el torneo Clausura, un empate 2-2 frente a Fortaleza, que deja al equipo en tercera colocación, a dos puntos del líder, Júnior.

Con este resultado, el equipo verdolaga encadena siete partidos seguidos invicto, un dato que ilustra el buen momento de los dirigidos por Javier Gandolfi.

La estrategia de los colombianos pasa por repetir el buen juego del partido de ida, confiando en la explosividad de Marlos Moreno y en la capacidad de Edwin Cardona para romper las líneas rivales.

Edwin Cardona en acción de juego con Nacional frente a Sao Paulo por Copa Libertadores. AFP

Publicidad

- Alineaciones probables:

Sao Paulo: Rafael; Nahuel Ferraresi, Alan Franco, Sabino; Cedric Soares; Damián Bobadilla, Marcos Antonio, Alisson, Enzo Díaz; Luciano (o Lucas Moura) y André Silva.

Entrenador: Hernán Crespo.

Publicidad

Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, William Tesillo, Juan José Arias, Camilo Cándido; Juan Zapata, Jorman Campuzano, Marino Hinestroza, Edwin Cardona, Marlos Moreno; Alfredo Morelos.

Entrenador: Javier Gandolfi.

Árbitro: el argentino Maximiliano Ramírez, auxiliado en el VAR por su compatriota Silvio Trucco.

Estadio: Morumbis, de São Paulo.