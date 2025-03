¿Mundial de Clubes o Eliminatoria con Selección Colombia? James Rodríguez la dejó picando

James Rodríguez vive días de tristeza con el León de México, con el que firmó a principio de año con la idea de disputar el Mundial de Clubes de Estados Unidos entre el 15 de junio y el 15 de julio de 2025.

Su desencanto tiene que ver con que la FIFA excluyó a su escuadra del torneo orbital por ser parte del mismo grupo empresarial al que pertenece el Club Pachuca, también de México.

Como la multipropiedad está prohibida, según el reglamento, el perjudicado fue el equipo de Rodríguez, que fue apeado por estar más abajo en la clasificación a ese Mundial.

En consecuencia, el León acudió al TAS para defender su casilla en el certamen argumentando que ganó el cupo en la cancha. Por ello, el tema aún está en suspenso.

Lo particular es que si el elenco ‘esmeralda’ sale beneficiado y se le permite afrontar el Mundial de Clubes, James no podrá estar con la Selección Colombia en las fechas 15 y 16 de la Eliminatoria Sudamericana.

Esas jornadas son contra Perú y Argentina, duelos claves para el equipo ‘cafetero’ en su camino hacia la Copa del Mundo, pues está urgido de puntos.

Como estos choques se programaron para el 5 y 10 de junio, 5 días antes del Mundial del Clubes, no sería obligatorio que los jugadores concentrados para ese Mundial sean cedidos a las selecciones.

Bajo esa luz, James solo podría estar o con León o con Colombia, dilema sobre el cual él mismo dio luces en rueda de prensa.

¿James Rodríguez prefiere Mundial de Clubes o Eliminatoria con Colombia?

El zurdo de 33 años dejó clara su postura ante los medios de comunicación mexicanos, donde defendió la presencia de León en el Mundial, dando a entender que lo querría disputar.

“Es una injusticia grande, se ha ganado todo dentro del campo. Estamos golpeados con estas cosas. El interés va más allá de que León esté afuera, yo tengo dudas, es raro, hay un interés grande para que alguien esté ahí y FIFA tiene que estar pilas. Con esto, el futbol se ve machado”, apuntó.

Y ratificó que pese a todo lo que pueda ocurrir, su prioridad es León: “Cumpliré mi contrató hasta el último día, estoy feliz e independientemente si se juega el Mundial o no, eso no va a cambiar que yo me quiera quedar”.

De ir al Mundial de Clubes, la reaparición de Rodríguez con la Selección Colombia sería en el cierre de la Eliminatoria Sudamericana, en septiembre de 2025, contra Bolivia y Venezuela.