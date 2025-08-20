Publicidad

Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver la presentación de equipos en vivo

Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver la presentación de equipos en vivo

La ronda ibérica tendrá su primer pedalazo con la tradicional ceremonia en la que todas las escuadras participantes exhiben sus nóminas e indumentaria para la carrera que irá en directo por Caracol TV y Ditu.

Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver la presentación de equipos.jpg
La presentación de equipos se podrá ver en vivo en Colombia
Foto: @lavuelta.
Por: Edwin Cañón
|
Actualizado: agosto 20, 2025 11:11 a. m.