Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver la presentación de equipos en vivo

La Vuelta a España 2025 se llevará a cabo con 21 etapas entre el sábado 23 de agosto y el domingo 14 de septiembre sobre un difícil trazado que tendrá 11 llegadas en alto.

El recorrido pasará por 4 países si se tiene en cuenta que las 3 primeras fracciones serán en la región del Piamonte, en el norte de Italia, donde será la presentación de equipos 2 días antes del banderazo inicial.

Además, habrá una jornada será en suelo francés, 2 en carreteras de Andorra y el resto en suelo español, trazado en el que será protagonistas los Alpes, Pirineos y más cadenas montañosas por las que transitará el pelotón.

En consecuencia, los elencos participantes alistaron plantillas llenas de hombres potentes en el ascenso, que logren dar la batalla en las diferentes cumbres, donde seguramente se definirá la clasificación.

Publicidad

En ese sentido, Colombia se hará presente con una robusta nómina de ‘escarabajos’, entre los que se destacan Egan Bernal y Santiago Buitrago. Además, se estarán viejos conocidos como Esteban Chaves, Sergio Andrés Higuita y Harold Tejada, así como el juvenil boyacense de 20 años de edad Juan Guillermo Martínez, que será debutante.

A su vez, el lote internacional tendrá figuras luchando por el título como el danés Jonas Vingegaard, que es máximo favorito, junto al portugués Joao Almeida, el local Juan Ayuso, el australiano Jay Hindley, entre otros.



¿Cuándo es la presentación de equipos de la Vuelta a España 2025? Hora y TV

La gala se llevará a cabo el jueves 21 de agosto al mediodía, de Colombia, en Turín, Italia, y se podrá observar en directo por televisión a través de las señales de Caracol HD2 y de la aplicación Ditu.

Publicidad

TV para la presentación de quipos:

- Fecha: jueves 21 de agosto de 2025

- Hora: 12:30 p. m. (de Colombia)

- TV: Canal Caracol HD2

- En línea: Ditu

