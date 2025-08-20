Internacional vs. Flamengo, EN VIVO HOY: hora y dónde ver la Copa Libertadores, ONLINE

Flamengo saldrá a la cancha este miércoles para emular el resultado obtenido el fin de semana en Porto Alegre por el Campeonato Brasileño contra Internacional, pero esta vez por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

En el encuentro de ida, el marcador quedó levemente inclinado para el equipo de Filipe Luís (1-0), lo que puede considerarse una ventaja indolora que el Inter podría nivelar de local, doblegar por completo al 'Fla' o llevar la definición a la instancia de penales.

Hora y dónde ver Internacional vs. Flamengo, por Copa Libertadores, EN VIVO

Día: miércoles 20 de agosto.

Hora: 7:30 p.m. (Colombia).

Estadio: Beira-Rio.

Jornada: vuelta de los octavos de final.

Transmisión: Disney+ Premium.

Sin embargo, los dirigidos por Roger Machado hospedaron un encuentro entre ambos el domingo pasado por el torneo local, una situación inédita que le permitió a los equipos ver dónde están parados y, al mismo tiempo, demostró que los cariocas no se intimidan al jugar en casa ajena.

El partido, que terminó 1-3 y consolidó al Flamengo como líder de tabla en esta fecha, reveló que el Mengão es capaz de desplegar su superioridad de visitante durante los noventa minutos, mientras que en su casa el Inter solo logró descontar en el tiempo suplementario, de la mano de Rafael Santos Borré.

Pero el entrenador del 'Colorado' decidió colocar en el campo a sus suplentes el fin de semana, a fin de que sus principales estrellas, como Alexandro Bernabei, Thiago Maia, Wesley, Alan Rodríguez y Ricardo Mathias, lleguen con descanso suficiente para el duelo por la Libertadores, un torneo que Machado ha calificado como "la máxima prioridad" del club.

A pesar de las explicaciones del cuerpo técnico, la derrota de los suplentes del Inter contra el actual equipo más poderoso del fútbol brasileño ha incitado la ira de la hinchada, que durante el encuentro le pidió mediante cánticos al entrenador que sea un poco más ofensivo.

Flamengo e Internacional de Porto Alegre buscan un cupo a cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 AFP

Machado se desprendió de estas críticas tras la derrota, aclaró que el equipo del domingo estaba apto para competir y reforzó su postura de que el duelo de vuelta contra Flamengo es una "final", y que el calendario de partidos lo obligó a tomar decisiones que "no siempre agradan a todos".

Del lado carioca, se espera que Filipe Luís confirme al mismo equipo del domingo pasado.

En esta vuelta, se suma al ataque Giorgian de Arrascaeta, figura clave del once titular, que en el partido de ida quedó fuera de los convocados por sanción.

El uruguayo forma una buena dupla con el recién llegado Samuel Lino, que parece que ya se ganó un puesto entre los once indispensables.

También contará con Pedro en cancha, que el domingo anotó dos veces y se metió entre los diez goleadores de la historia de la camiseta rojinegra.

El vencedor de este duelo ganará un lugar en los cuartos de final del torneo, que se disputarán en septiembre.