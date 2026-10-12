Viking vs. Bayern Múnich, EN VIVO; hora y dónde ver el partido de la Champions League

Esta temporada es la primera en 27 años en la que dos equipos noruegos participan en la Liga de Campeones. Y, por casualidad, el Bayern Múnich se enfrenta a ambos, en partidos consecutivos. Tras inaugurar la fase de liga con una contundente victoria por 5-0 en casa ante el Bodø/Glimt , los bávaros se dirigen ahora a Escandinavia para su primera aventura europea como visitante de la temporada 2026/27, donde se medirán al Viking, campeón de la liga noruega.

Esta es la primera vez que el Bayern se enfrenta al club de Stavanger en un partido oficial y el décimo encuentro contra un rival noruego. Los Rojos se mantienen invictos en estos partidos, con nueve victorias y dos empates, y un total de 30 goles marcados (3,3 por partido).

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En total, se han disputado 13 partidos entre clubes alemanes y noruegos en la Copa de Europa/Liga de Campeones. El único triunfo escandinavo fue la victoria por 3-0 del Rosenborg sobre el Borussia Dortmund en octubre de 1999 (además de ocho victorias y cuatro empates de equipos alemanes).

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El partido contra el Bodø/Glimt supuso el encuentro número 53 entre diferentes rivales de Manuel Neuer en la Liga de Campeones, igualando el récord de Iker Casillas en la competición. Con este resultado, el capitán del Bayern establecería una nueva marca personal con 54 partidos y, además, igualaría el récord alemán de Thomas Müller de 163 apariciones en la Liga de Campeones.



El Bayern ha marcado en sus últimos 22 encuentros de la Liga de Campeones, sumando un total de 62 goles. La última vez que no anotaron en Europa fue en la derrota por 3-0 ante el Feyenoord en enero de 2025. Los únicos dos equipos desde el inicio de la temporada pasada que han logrado que el Bayern no anote más de dos goles en un partido de la Liga de Campeones son el Arsenal, finalista de la temporada 2025/26 (derrota por 3-1), y el Paris Saint-Germain (empate 1-1).

El Viking ha perdido 11 de sus 13 partidos en la Copa de Europa/Liga de Campeones (1 victoria, 1 empate). De todos los equipos con al menos 10 partidos en la máxima competición de clubes de Europa, solo el Valletta (90%) tiene un porcentaje de derrotas mayor que el equipo noruego (85%).

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Hora y dónde ver Viking vs. Bayern Múnich

Fecha: martes 13 de octubre.

Hora: 2.00 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Lyse Arena.

Transmisión: Disney - ESPN.