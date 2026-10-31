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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Marino Hinestroza jugó con delantero del Real Madrid; en Brasil recuerdan que “compartieron ataque”

Marino Hinestroza jugó con delantero del Real Madrid; en Brasil recuerdan que “compartieron ataque”

En las últimas horas salió a la luz la historia del momento en el que el atacante colombiano Marino Hinestroza estuvo en cancha, en el mismo equipo, con una figura que actualmente está en Real Madrid.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 31 de oct, 2026
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Marino Hinestroza Vasco da Gama
Marino Hinestroza, futbolista colombiano en Brasil - Foto:
Vasco da Gama

Uno de los partidos atractivos en el Brasileirao este fin de semana es el Palmeiras vs. Vasco da Gama, y en la previa de este encuentro, el colombiano Marino Hinestroza fue protagonista de una historia de la prensa, en la que recuerdan que fue dirigido por Abel Ferreira, y fue compañero de una actual estrella del Real Madrid.

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Se trata de Endrick, delantero brasileño que actualmente hace parte del conjunto español y que coincidió con el futbolista colombiano durante su paso por las divisiones inferiores del Palmeiras. La historia fue recordada por el medio brasileño 'Globo Esporte', que reconstruyó los primeros pasos de Hinestroza en el fútbol de Brasil y su experiencia en uno de los clubes más importantes del continente.

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Según el citado medio, Marino llegó al radar del Palmeiras cuando tenía apenas 17 años. Su actuación en la Copa RS, un torneo juvenil disputado en Rio Grande do Sul, llamó la atención de los observadores del equipo paulista, quienes lo vieron jugar con la categoría sub-20 del América de Cali a finales de 2019.

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Foto: @AmericadeCali

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La oportunidad se concretó a comienzos de 2020, cuando el atacante colombiano fue fichado en condición de préstamo, con una opción de compra. Sin embargo, su proceso de adaptación no fue sencillo. La pandemia del coronavirus interrumpió sus primeros entrenamientos y retrasó su incorporación efectiva a la dinámica del club, que terminó produciéndose en septiembre de ese año, cuando ya había cumplido 18 años.

Durante su estancia en el Verdão, Hinestroza no solamente tuvo actividad con el equipo juvenil. En varias oportunidades fue llamado a entrenar con el plantel profesional, que estaba bajo las órdenes del portugués Abel Ferreira. Incluso, recibió convocatorias para los compromisos frente a Ceará, por los cuartos de final de la Copa de Brasil, y Fluminense, por el campeonato brasileño, en un momento en el que el equipo sufría numerosas ausencias por contagios de Covid-19 y problemas físicos.

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Pero uno de los detalles que más llamó la atención de la publicación de Globo Esporte fue su coincidencia con Endrick. El colombiano y el brasileño compartieron el frente de ataque en la categoría sub-20, cuando el hoy delantero del Real Madrid comenzaba a mostrar sus condiciones y a convertirse en una de las grandes promesas del fútbol de su país. De hecho, el medio brasileño recordó que ambos jugadores “compartieron ataque” durante aquella etapa en las inferiores del Palmeiras.

Marino Hinestroza, extremo del Vasco da Gama.
Marino Hinestroza, extremo del Vasco da Gama.
Foto oficial del Vasco da Gama

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La aventura de Marino en Brasil terminó a finales de 2021. El Palmeiras decidió no ejecutar la opción de compra y el futbolista regresó al América de Cali para continuar su carrera.

Ahora, varios años después, Hinestroza vive un momento especial en el fútbol brasileño con Vasco da Gama. El enfrentamiento ante Palmeiras representa un reencuentro con una institución que hizo parte de sus primeros pasos internacionales y en la que tuvo la oportunidad de trabajar bajo la dirección de Abel Ferreira y compartir equipo con quien hoy es una de las figuras del Real Madrid.

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