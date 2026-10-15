Nuevo horario de Santa Fe vs. Caracas y dónde ver por TV el partido de Copa Libertadores Femenina

El equipo femenino del Caracas ha superada las dificultades para obtener el visado de entrada en Ecuador y la Conmebol ha fijado para este viernes en Quito el partido de debut en el Grupo A de la Copa Libertadores con Independiente Santa Fe que debió jugarse el jueves.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) precisó que el partido se jugará, como estaba previsto, en el estadio Rodrigo Paz Delgado desde las 22.00 horas (03.00 GMT del sábado).

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Los directivos del Caracas publicaron el miércoles un comunicado en el que señalaba que la participación del equipo en la Copa Libertadores estaba "en duda".

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Alegaron "razones ajenas al ámbito deportivo, derivadas de la imposibilidad de obtener la aprobación del visado correspondiente para la delegación por parte de las autoridades" ecuatorianas.



Según la versión, el equipo cumplió "de manera rigurosa, transparente y oportuna con todos los trámites, exigencias y procesos establecidos por los organismos gubernamentales", pero que hasta ese momento no habían recibido una respuesta por parte de las autoridades ecuatorianas, lo que imposibilitaba su participación en la máxima cita sudamericana a nivel de clubes femeninos.

Ecuador y Venezuela tienen rotas las relaciones diplomáticas y los ciudadanos del país caribeño deben solicitar un visado para ingresar a territorio ecuatoriano desde 2019.

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El partido inaugural del Grupo A de la Copa Libertadores entre Corinthians, el actual campeón, y el Colo Colo chileno, se jugará, como estaba previsto, desde las 15.00 horas (20.00 GMT) en la capital ecuatoriana.